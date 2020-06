Zingst stellt Masken-Automat für Urlauber auf

Zingst

In Zingst gibt es jetzt einen Automaten, an dem Mund-Nase-Schutzmasken gekauft werden können. Nach Angaben der Zingster Kur- und Tourismus GmbH ist das Seeheilbad der erste deutsche Urlaubsort, der einen solchen Selbstbedienungsautomaten aufgestellt hat.„Urlaubsgäste reagieren in Heilbädern sensibler als in anderen Orten. Mit dem Maskomat von Flavura möchten wir dazu beitragen, die Einhaltung der aktuellen Hygienestandards und Vorsichtsmaßnahmen in unserem Urlaubsort zu unterstützen. Dieser Service richtet sich insbesondere an unsere Gäste, die keinen Mund-Nasen-Schutz dabei haben“, so Matthias Brath, Geschäftsführer Kur- und Tourismus GmbH.

Zwei Euro pro Stück

Der Maskenautomat steht am Hauptrettungsturm an der Seebrücke, Strandübergang 12. Damit soll den Gästen und Urlaubern ermöglicht werden, schnell und unkompliziert Schutzmasken zu kaufen. Gestiftet wurde der Automat von Florian Schmidt, Inhaber Hotel Stone in Zingst.

„Hoteliers, Gastronomen und viele weitere Mitstreiter hier im Ostseeheilbad Zingst geben ihr Bestes, um die Herausforderungen der gegenwärtigen Lage zu meistern, sodass der lang ersehnte Urlaub für unsere Gäste trotz alledem eine schöne und unvergessliche Zeit wird“, so Schmidt. Der Automat trage dazu einen kleinen Teil bei.

200 Masken im Automat

Der Automat beinhaltet circa 200 Masken. Zwei Euro kostet eine der Einmal-Masken. „Mit unserem neu entwickelten Flavura Maskomat unterstützen wir Hygiene-Konzepte sowie die Einhaltung von Hygienevorschriften und -schutzmaßnahmen in Urlaubsorten und Städten, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus oder anderen Viren und Bakterien zu vermeiden“, erklärt Kristian Klatt, Geschäftsführer von Flavura.

Von Robert Niemeyer