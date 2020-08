Zingst/Ribnitz-Damgarten

Zu einem Orgelkonzert mit dem Gewandhausorganisten Michael Schönheit wird am Freitag in die Peter-Pauls-Kirche Zingst eingeladen. Michael Schönheit kennt Zingst seit Studentenzeiten. Bereits in jungen Jahren war er zu Gast in der Zingster Kirchengemeinde. Nach seinem Studium an der Hochschule für Musik „ Felix Mendelssohn-Bartholdy“ Leipzig übernahm er als Nachfolger seines Vaters das Kantorat der Johanniskirche in Saalfeld.

1986 wurde Michael Schönheit vom damaligen Gewandhauskapellmeister Kurt Masur als Gewandhausorganist nach Leipzig berufen. Seitdem arbeitete er mit namhaften Musikern und Dirigenten zusammen, beispielsweise mit Herbert Blomstedt und den New Yorker Philharmonikern.

Ehrenamtlicher Domorganist in Merseburg

Zusätzlich ist Michael Schönheit ehrenamtlicher Domorganist im Merseburger Dom. In seiner Arbeit vereinen sich internationales Konzertleben und Kirchenmusik auf einmalige Weise. In den sommerlichen Orgelkonzerten in der Zingster Kirche können die Besucher dies in wunderbarer Atmosphäre erleben.

Die Karten kosten 11 Euro /mit Kurkarte 10 Euro, ermäßigt (Schüler, Studenten, Arbeitslose, Schwerbeschädigte) 9 Euro / mit KK 8 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr, der Einlass erfolgt 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Partylaune auch in Corona-Zeiten

Die Rostocker Band „Die Guten“ tritt am Sonnabend im Hafen in Dabitz auf. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Die Besucher können sich auf gute Musik, kühle Getränke und Leckeres vom Grill freuen. Mit den Veranstaltungen wollen Bistro-Betreiber Thomas Rath und sein Team nach der Corona-Pause wieder Partylaune nach Dabitz bringen – natürlich unter Einhaltung der aktuellen Coronamaßnahmen. Auch die Rostocker Band „Les Bummms Boys“ war hier bereits aufgetreten.

Jan von Busch spielt auf Ribnitzer Rasche-Orgel

Aus Anlass der Wiedereinweihung der Rasche-Orgel in der Ribnitzer Klosterkirche (OZ berichtete) wird am kommenden Sonntag, dem 23. August, zu einem weiteren Konzert eingeladen. Jan von Busch aus Rostock spielt Stücke von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart. Veranstaltungsbeginn ist um 15 Uhr. Karten (7 Euro) sind an der Kasse des Deutschen Bernsteinmuseums erhältlich.

Mit diesen Konzerten in der Klosterkirche soll in der Bernsteinstadt in Ergänzung zu den Angeboten des Ribnitzer Orgelsommers ein neues Format ins Leben gerufen werden. Unter „Orgel plus – Sonntagskonzerte“ werden jedes Jahr an drei Sonntagen im August Konzerte in der Klosterkirche stattfinden.

Von Edwin Sternkiker