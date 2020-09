Zingst

Einige Gemeindevertreter des Seeheilbades wollen Bauherren mehr Gestaltungsmöglichkeiten geben – mehr als es der Verwaltung und Teilen des Gremiums recht ist. Während der jüngsten Sitzung der Mitglieder der Gemeindevertetung wurde erst einmal keine Einigung für bestimmte Plangebiete gefunden. Die Suche nach einer Übereinkunft wurde in den Bauausschuss der Gemeindevertretung zurückverwiesen.

So fielen in der vergangenen Woche Änderungen und Ergänzungen des Bebauungsplans „Neue Reihe Nord“, also im Bereich der Bahnhofstraße, sowie für den südlichen Bereich der Strandstraße durch. Kompromisse sollen nun in weiteren Beratungen innerhalb des Bauausschusses gefunden werden.

Maß der Bebauung

Laut Bauamtsleiter Ingo Reichelt „gibt es in der Gemeindevertretung und im Bauausschuss Strömungen, auch modernere Gestaltungselemente zu erlauben“. Die allerdings, es geht beispielsweise um die Form von Dächern beziehungsweise Geschossenen, würden den Rahmen der jeweils gültigen Bebauungspläne sprengen. Es gehe in dieser Frage nicht um das Maß der Bebauung von Grundstücken, sondern allein um Gestaltungselemente.

Auch in anderen Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sind Grenzen bei der Bebauung nicht reibungslos über die Bühne gegangen. Manche Kommunen hatten eigens eine Gestaltungssatzung aufgelegt, so geschehen beispielsweise in Born. Gerade in dem Boddendorf hatten Beschlüsse der Mehrheit der Gemeindevertreter zur Verärgerung einzelner Hausbesitzer geführt. Ähnliches in Wieck. Dort wurden Beschränkungen beim Bauen von Kritikern gar als Enteignung bezeichnet.

Gestalterische Festsetzungen

Ziel aller Kommunen ist es, die weitere Bebauung der Orte zu regeln, nicht zu verhindern, wie Bürgermeister von Dierhagen bis Zingst unisono betonen. In Dierhagen wird am Mittwoch über einen einfachen Bebauungsplan für Dierhagen-Dorf abgestimmt. Außer einer Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung sollen „gestalterische Festsetzungen“ getroffen werden. Dazu werden beispielsweise Dach- oder Fassadenfarben oder das Verbot von sogenannten Schottergärten gezählt. In Dierhagen beziehen sich die Gemeindevertreter auf ähnliche Entscheidungen, die in der Vergangenheit bereits in Wustrow, Born, aber auch in Graal-Müritz getroffen wurden.

