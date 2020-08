Zingst

Ziemlich gut aufgestellt zeigt sich die freiwillige Feuerwehr des Ostseeheilbades. Das ergab der Brandschutzbedarfsplan, den Zingsts Wehrführer Mathias Brandt am Donnerstagabend der Gemeindevertretung und Öffentlichkeit vorstellte. Ein unabhängiges Ingenieurbüro hatte vorhandene Gefahren und die Risikosituation im Ostseeheilbad und die sich daraus ergebenden Anforderungen analysiert und vom aktuellen Zustand der Feuerwehr ausgehend die zu ergreifenden Maßnahmen in einem Handlungspapier abgeleitet, das Gremium billigte den Plan.

Knapp 3100 Einwohner zählt Zingst, hinzu können in der Saison 15 000 Übernachtungsgäste und – normalerweise – bis zu 5000 Tagesgäste kommen. Außer vielen Menschen tragen auch Waldgebiete oder Einrichtungen wie Kita, Schule und Altenheim sowie Hotels und Pensionen zu einer höheren Gefährdungsstufe bei Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung bei, erläuterte Barth die entsprechenden Anforderungen an die Gemeinde, die eine leistungsfähige Feuerwehr auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen sowie für Ausbildung, Unterbringung, Gerätschaften, Alarmierung und Löschwasser zu sorgen hat.

Bei Parkplatzsituation gibt es noch Luft nach oben

Ein „gut“ gab es für den Gesamteindruck des Standortes. Bei Parkplatzsituation, Zugang zum Gerätehaus (geografische Lage) und Fahrzeugstellplätzen gäbe es noch Luft nach oben. „Auch die Umkleidesituation wird uns noch beschäftigen“, wies Barth auf mögliche Verbesserungen bei der Trennung von benutzter und gereinigter Einsatzbekleidung hin. Nicht optimal erscheint die „isochronale Abdeckung“, das Gerätehaus lässt sich nicht von überall im Gemeindegebiet so schnell erreichen, dass innerhalb von fünf Minuten nach der Alarmierung ausgerückt werden kann. Insgesamt jedoch würden Einsatzorte in zentraler Ortslage innerhalb von zehn Minuten in Staffelstärke und Einsatzorte der gesamten Ortslage in einer Hilfsfrist von 15 Minuten in mindestens den geforderten 80 Prozent der Fälle erreicht.

Über den Ersatz des Rettungsbootes, das seine geplante Laufzeit bereits überschritten hat, und das Tanklöschfahrzeug (TLF), das bald in die Jahre kommt, müsse zeitnah nachgedacht werden. Mindestens mittelfristig sollte ein Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter) angeschafft werden, um den Zingster Verhältnissen gerecht zu werden und „kritische Wohnungsbrände“ auch in höheren Etagen effektiv bekämpfen zu können.

Feuerwehr hat 48 Einsatzkräfte

36 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der 48 Einsatzkräfte, da ist kaum Rückgang zu erwarten. Die Zahl der Aktiven reicht derzeit genau aus, alle fuhrparkbedingten Funktionen inklusive Reserve zu erfüllen. Doch spätestens, wenn die Drehleiter da ist, werden weitere qualifizierte Kräfte gebraucht, lud Barth Interessierte jetzt schon ein, bei der Feuerwehr hineinzuschnuppern und „zwei Stunden Zeit pro Woche“ zu investieren.

Mangelware, vermutlich nicht nur in Zingst, sind Wasserquellen für die Brandschützer. In der Ortslage finden sich zwar rund 170 Hydranten, doch nur 17 davon sind für die Feuerwehr zugelassen. „Wir brauchen aber alle“, sagt Barth und ist zuversichtlich, „denn das Problem ist lösbar“. Die Hydranten müssten nur leistungsgeprüft und entsprechend ausgewiesen werden. Da sind Gemeinde und Wasserversorger in der Pflicht.

