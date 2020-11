Zingst

Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Zingst wünschen sich nicht nur eine Drehleiter, sie benötigen auch so ein Einsatzfahrzeug. Das ist Ergebnis des Brandschutzbedarfsplans für die Feuerwehr des Seeheilbades. Der wurde inzwischen von den Gemeindevertretern und der Fachabteilung der Landkreisverwaltung abgesegnet. Die Kommune hat mittlerweile einen Förderantrag für den Ankauf einer Drehleiter – gerechnet wird immerhin mit einer Investition im Bereich von 750 000 Euro – gestellt.

Das hatte Bürgermeister Christian Zornow ( CDU) während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter gesagt. Gehofft wird unterm Strich auf eine Teilung der Anschaffungskosten zwischen Land, Landkreis und Kommune.

Schon während der Erarbeitung des Plans durch ein unabhängiges Institut erwartete Wehrführer Mathias Barth diese Empfehlung – allein schon mit Blick auf Neubauten, Hotels und das Seniorenwohnheim am östlichen Ortsausgang. Außer der Neuanschaffung steht die Erneuerung eines Tanklöschfahrzeugs wenigstens mittelfristig auf der Investitionsliste für die Feuerwehr des Ortes.

Empfehlung ohne Überraschung

Für den Zingster Wehrführer ist die Empfehlung keine Überraschung. Von Größe und schon gar nicht vor der zahlenmäßigen „Ausstattung“ müsse sich die Zingster Wehr vor der in Barth verstecken. Ursprünglich wurde der Region mit der Stationierung einer Drehleiter in der Vinetastadt, eine weitere steht in Ribnitz-Damgarten im Notfall zur Verfügung, eine ausreichende Versorgung attestiert.

Das hat sich geändert. Auch die Feuerwehr in dem Seeheilbad wird als „ Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben“ geführt, wie Mathias Barth sagt. Auch personell kann es die Zingster Wehr mit 48 aktiven Kameraden mit der in Barth locker aufnehmen. Wichtigster Aspekt ist aber die Hilfsfrist. In der geforderten Zeit könne die Drehleiter aus Barth nicht in Zingst eintreffen, wie der Wehrleiter vorrechnet.

Andere Ansichten

Und im Gegensatz zu anderen Feuerwehren auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sperrt sich der Wehrführer im Seeheilbad nicht gegen so eine Anschaffung. So hatte der Ahrenshooper Wehrführer und Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) schon vor längerer Zeit einen in den Schutzzielen empfohlenen Kauf einer Drehleiter vom Tisch gewischt. Grund waren nicht vorrangig die Kosten für so ein Einsatzfahrzeug. Benjamin Heinke erwartete vielmehr Probleme, eine Drehleiter aufgrund der Personalsituation in der Feuerwehr überhaupt besetzen zu können.

In Dierhagen war der Kauf einer Drehleiter von vornherein ausgeschlossen worden. Um die Schutzziele des Ostseebades erreichen zu können, kann auf die im Umkreis von 15 Kilometern stationierten Drehleitern in Ribnitz-Damgarten und Graal-Müritz zurückgegriffen werden, wie der Dierhäger Wehrführer Kay Mittelbach sagt.

Ausbildung für Drehleiter hat begonnen

Ganz anders die Situation in Zingst. Dort beginnen jetzt schon die für einen Einsatz auf der Drehleiter vorgesehenen Mitglieder der Feuerwehr mit der Ausbildung auf dem Spezial-Einsatzfahrzeug, wie Wehrführer Mathias Barth auf Nachfrage sagte. So ein Fahrzeug diene allein der Menschenrettung.

Die Anschaffung einer Drehleiter in Zingst im Brandschutzbedarfsplan sei mit Blick auf die Nachbargemeinden erfolgt, so Mathias Barth. Für Zingst wurde allerdings nicht die reale Bevölkerungszahl von gut 3100 Einwohnerinnen und Einwohnern zugrunde gelegt. In Sachen Rettungsmittel wurde das Seeheilbad als „25 000-Mann-Kommune“ eingestuft, wie Mathias Barth betont. Die Bebauung sowie die Zeltplätze haben Eingang in die Berechnung gefunden.

Teleskop nicht geeignet

Jüngst hatte auch die Freiwillige Feuerwehr Prerow die Anschaffung eines sogenannten Hubrettungsfahrzeugs ins Auge gefasst. In dem Ostseebad sollte allerdings keine Drehleiter gekauft werden, sondern ein Fahrzeug mit einem Teleskoparm. Nach einigem Hin und Her innerhalb der Kommune wurde der Plan verworfen. Hubrettungsfahrzeuge seien in Barth und Ribnitz-Damgarten zur Verfügung, hieß es, das gewünschte Fahrzeug für Einsätze in Prerow wenig geeignet.

