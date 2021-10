Unbekannte haben alle Wasserhähne aufgedreht und Abflüsse verstopft und damit ein Wohn- und Geschäftshaus in Zingst geflutet. Der Schaden geht in die Millionen. Der Eigentümer ist sich sicher, dass das kein dummer jungen Streich ist – und verspricht viel Geld für Hinweise zum Täter.

Eigentümer von geflutetem Haus in Zingst setzt Belohnung aus: „Das war ein gezielter Angriff“

