Zingst

Rote Beete, Kohlrabi und Salate gedeihen bei Margarete Köhn prächtig, kein Glück hatte die 73-Jährige mit Pfirsichen. Die Blätter wurden welk, eine unheimliche Kräuselkrankheit raffte die Pflanzen dahin – und geschmeckt haben die wenigen geernteten Früchte auch nicht so, wie erwartet. Grund zum Feiern hat Margarete Köhn trotzdem. Sie ist Gartenchefin einer Parzelle der Kleingartenanlage „Am Strom“ in Zingst, am Wochenende steht die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Anlage mit 115 Gärten auf dem Programm.

Während die Stralsunderin die Hoheit über den Garten ausübt, ist ihr Mann Jürgen als Vorstandsmitglied derzeit nur noch „zum Essen und Schlafen“ in den eigenen vier Wänden der gepflegten Parzelle anzutreffen. Ansonsten ist der Rentner den lieben langen Tag in der Anlage direkt am Zingster Strom unterwegs, hilft aus und delegiert Aufgaben.

Ständiger Ansprechpartner

Und weil der Stralsunder derzeit dauerhaft in der Anlage anzutreffen ist, ist er auch Ansprechpartner für alle möglichen Angelegenheiten. „Ein Malheur ist passiert“, klagt beispielsweise ein Gartenfreund. Beim Mähen der Stellplätze ist ein Kabel durchtrennt worden. Lässt sich das reparieren oder muss für Ersatz gesorgt werden – Jürgen Köhn nimmt einen Schluck aus der Bierflasche und besieht sich erst einmal die Bescherung.

Die Gartensparte sieht schon aus wie „geleckt“ angesichts des bevorstehenden Jubiläums. Hecken sind gestutzt, Laufwege gemäht. Stolz sind die Gartenfreunde auf einen neuen kleinen Schuppen und auf die Gemeinnützigkeit ihrer Anlage sowieso. Jährlich erfolgt eine Begehung der Anlage, dann werden sämtliche Gärten inspiziert. Dieser „Tüv“ – geprüft wird vorrangig, ob der Anteil der Bepflanzung mit Obst und Gemüse auch den Vorgaben entspricht – ist erforderlich, um den „Freibrief“ der Kommune zur Gemeinnützigkeit immer wieder verlängern zu können. Ohne Bestätigung, so Jürgen Köhn, „kommen wir in Teufels Küche“, wenn nämlich auf einmal eine Rückbauaufforderung ins „grüne Nest“ flattert.

Viele Beziehungen

Die Ursprünge der Kleingartenanlage auch in Zingst liegen in einer Verordnung zur Förderung des Kleingarten-Siedlungswesens und der Kleintierzucht, ausgegeben vom damaligen Ministerrat der DDR. 100 Kilogramm Obst sollten auf 100 Quadratmeter Kleingartenland geerntet werden. Jahre nach Ausgabe der Devise erfolgte dann im Frühjahr die Gründung der Gartenanlage „Am Strom“.

Viele Angehörige des NVA-Standorts Zingst, viele Stralsunder kamen in den Genuss, ein Stückchen Land selbst bewirtschaften zu können. „Beziehungen musste man haben“, sagt Jürgen Köhn heute. Den Gründungsmitgliedern bescheinigt das Vorstandsmitglied, die damaligen Beziehungen gut genutzt zu haben.

Lange Kämpfe

Einige der damals Altvorderen sind heute noch aktiv, der Altersdurchschnitt der Gartenfreunde „Am Strom“ beträgt rund 60 Jahre, eher mehr. Doch haben die alten Recken in der Vergangenheit Mehrheiten gefunden, um die Anlage zu einer der modernsten in der Region zu machen. Schon im Jahr 2001 wurde die Elektroinstallation komplett erneuert. 400 Watt wurden zu DDR-Zeiten jeder Parzelle zugestanden, indiskutabel in heutigen Zeiten. Und dann kam auch noch der Anschluss der einzelnen Parzellen ans öffentliche Abwasserentsorgungssystem. „Lange Kämpfe“ um Für und Wider sind laut Jürgen Köhn im Vorfeld ausgefochten worden, ging es doch auch um Kosten. In dem Zusammenhang wurde auch gleich noch die Trinkwasserversorgung erneuert, hatten doch zuvor regelmäßige Rohrbrüche dazu geführt, dass Teile der Anlage ohne Wasser dastanden.

Das wird nicht mehr passieren. Das 40-jährige Bestehen ist gut geplant, es wurde eigens ein Festkomitee eingesetzt. Am Samstag ab 14.30 Uhr geht es los. Live-Unterhaltung mit Willi Freibier und abends mit DJ wird gefeiert bis tief in die Nacht. Jetzt ohne Vorgabe 100 Kilogramm Obst und Gemüse auf 100 Quadratmetern zu ernten.

Timo Richter