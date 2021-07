Zingst

Das Leben ist nach dem Corona-Lockdown auch in den Zingster Museumshof zurückgekehrt. Zögerlich erst, aber mit einer Fülle von Veranstaltungen und Angeboten ist die Einrichtung am Kreisverkehr in Richtung Barth wieder zu dem Anlaufpunkt geworden, den sich die Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst an der Stelle vorgestellt hat. „Es soll immer etwas zu erleben sein“, sagt Simone Marks, die für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Tourismusbetriebs zuständig ist.

Konzerte immer montags, Lesungen, zweimal monatlich Vorträge während der Museumsabende und der beliebte Frischemarkt immer donnerstags auf dem Gelände des Museumshofes sind die „Lockmittel“ für die Besucherinnen und Besucher. „Die Leute sind dankbar, dass ihnen wieder Kultur geboten wird“, hat Simone Marks von den Gästen vernommen. Das Angebot sei so abwechslungsreich, dass es sich für die Gäste lohne, täglich im Museumshof vorbeizuschauen.

„Wunderbare Farbigkeit“

Ganz frisch sind im Museum nun Werke des Künstlers Thomas Reich zu sehen. Mit „wunderbarer Farbigkeit“, wie es Mitorganisatorin Anne Crämer bezeichnet, mache Thomas Reich aus allem, was er finde, Kunst. Ein ausgeprägt impressionistischer Malstil unter Verwendung kräftiger Farben macht die Handschrift des Müggenwalders aus.

Außerdem entstehen mit seinen Händen Skulpturen, die die zweite Leidenschaft des Künstlers erkennen lassen – die Musik. Vor allem von Jazz lässt sich Thomas Reich inspirieren. Auch selbst ist er der Musik zugetan. Während eines Aufenthaltes im Senegal lernte er das Trommeln. Hin und wieder ist der Künstler, der auch in einer Band spielt, mit seinen Instrumenten auf dem Gelände des Museumshofes zu hören.

Meer und Landschaft

Auch ohne den treibenden Rhythmus direkt zu vernehmen, wirbelt ein Tanzpaar durch die Ausstellung. Die Figuren aus Bronze scheinen getragen von der Musik. Die Musik verbindet Thomas Reich mit dem Thema Boot, das nach Einschätzung von Anne Crämer „ganz stark etwas mit Leben zu tun hat“. So zeigt ein größeres Werk ein Boot, auf dem drei Musiker mit ihren Instrumenten fahren. Ein Akkordeonspieler sitzt im Bug, in der Mitte wird getrommelt und ein Kontrabass-Spieler greift am hinteren Ende des schmalen Wasserfahrzeugs in die Saiten.

Meer und Landschaft beschäftigen den Künstler, er selbst ist viel draußen und in seinem Atelier, wie Anne Crämer bei einem Besuch bei Thomas Reich in der einstigen Schule in Müggenwalde erfahren hat. Und manchmal entdeckt der Künstler dann noch etwas Neues. So meinte Thomas Reich beim Aufhängen der Bilder für die Ausstellung in Zingst, auf einem fehle etwas. Kurzerhand griff er zu Pinsel und Farbe und ergänzte das eigentlich schon fertige Werk. Bis zum 26. September ist diese Ausstellung zu sehen.

Archäologische Funde

An dem Tag endet auch die Ausstellung „Menschenspuren“. Darin sind archäologische Funde zu sehen, die in der Region gemacht wurden. Vorgestellt werden dabei auch die einzelnen Protagonisten, die ihre Funde für die Schau zur Verfügung gestellt haben. Gezeigt werden sollten die Funde, die bis in die Ur- und Frühgeschichte reichen, schon im vergangenen Jahr. Doch kurz nach der Eröffnung erfolgte der Lockdown, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu erschweren.

Zu sehen sind im Zingster Museum zurzeit auch archäologische Funde aus der Region. Quelle: Timo Richter

Mit der Schau wollen die Zingster nicht nur auf die Spuren menschlicher Aktivitäten in der Vergangenheit aufmerksam machen, sondern auch für die Einrichtung eines Landesmuseums werben, wie Anne Crämer unterstreicht.

Im Anschluss an das Ende der Ausstellungen wird das Museum für wenige Tage geschlossen. Um die neue Schau mit Zingster Spielzeug aufzubauen. In den Archiven fand sich viel Spielzeug ganz unterschiedlicher Epochen. Ähnlich der Foto-Aktion, für die Einwohner des Seeheilbades fotografiert wurden, sollen in der Ausstellung Kinder aus der Kindertagesstätte jeweils mit ihrem Lieblingsspielzeug fotografiert werden.

Von Timo Richter