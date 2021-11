Zingster Pflegeheim: Trotz Corona steigt die Zahl der Arbeitskräfte

Zingst

„Eigentlich ganz gut durchgerutscht“ - so bilanziert der Leiter des Pflegeheims des Deutschen Roten Kreuzes in Zingst, Andreas Kuhn, die Corona-Pandemie. Den vielfach bundesweit ins Spiel gebrachten Pflege-Notstand will der einstige Bürgermeister des Seeheilbades nicht ohne Weiteres unterschreiben.

Zusammen mit der Pflegedienstleiterin Katrin Uecker habe er das Pflegeheim – es handelt sich dabei um eine vollstationäre Einrichtung – stabilisiert. Wie das? Vor allem hat Andreas Kuhn mehr Personal, was am Ende auch dazu beiträgt, die vorhandenen Pflegeplätze zu belegen. Zuletzt war die Einrichtung aufgrund der Personalknappheit gerade einmal zu zwei Dritteln belegt. Inzwischen wohnen 77 Seniorinnen und Senioren in dem Heim. Angesichts der Personalausstattung kann die Belegung um weitere sieben Plätze gesteigert werden.

Fachkräftemangel

Bis zur Vollauslastung des Hauses mit 90 Plätzen wird es noch ein wenig dauern. Denn „ein bis zwei Pflegefachkräfte oder -helfer können wir noch gut gebrauchen. Für den einstigen Verwaltungsleiter ist das ein Rechenbeispiel: Während der Corona-Krise im vergangenen Jahr hätten zwei Altenpflegerinnen gekündigt.

Aber im Gegenzug hat die Einrichtung an Arbeitskraft gewonnen. Denn aus der Kurzarbeit in Gastronomie, Hotellerie, aber auch aus dem Einzelhandel ist der Verlust von Arbeitskraft mehr als ausgeglichen worden. Ehemalige Altenpflegerinnen haben Mini-Jobs angenommen, auch Seiteneinsteiger sind ins Team des Pflegeheims aufgenommen worden. Unterm Strich hat der Leiter der Einrichtung mehr Arbeitskraft als zuvor – wenn auch mit zahlreichen Mini-Jobbern auf 450 Euro-Basis. Darunter befinden sich auch Fachkräfte, was am Ende zu einer Steigerung der Auslastung führte.

Wachstum

„In finstersten Pandemiezeiten sind wir gewachsen“, sagt Andreas Kuhn. Das liegt natürlich nicht allein an den Jobs und der Bezahlung – wobei das Deutsche Rote Kreuz in der Vergangenheit ordentlich draufgelegt habe und zum Beginn des neuen Jahres eine vierprozentige Lohnsteigerung ins Haus stehe – sondern auch an Rahmenbedingungen in Zingst selbst: Kindergarten und Schule vor Ort. Aber: Jede helfende Hand, die sich uns entgegenstreckt, nehmen wir gerne an.

Die Zahl der Fahrzeuge auf dem Parkplatz zeigt aber auch: Die meisten Beschäftigten wohnen im Umfeld. Das bestätigt Andreas Kuhn. Gleichzeitig appelliert er an die Kommune, beim Bau kommunalen Wohnraums nicht nachzulassen. „Was wir begonnen haben, muss fortgeführt werden.“ Im Plan hat das Seeheilbad den Bau weiterer Wohnungen in direkter Nachbarschaft zum Sitz der Kommunalverwaltung. Der DRK-Landesverband, Träger der Einrichtung in Zingst, hält vier Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, die aktuell allerdings alle belegt sind.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verständnis

Laut Andreas Kuhn haben die Gesellschaft ebenso wie die Krankenkassen verstanden, dass die Altenpflege ein ebenso anspruchsvoller wie anstrengender Job sei. Auch das Deutsche Rote Kreuz habe sich den neuen Zeiten im Lohngefüge angepasst. Zu Beginn des Jahres stehe zudem eine vierprozentige Erhöhung des Lohns an.

Dazu kommt „die interessante Lage des Hauses“, wie Andreas Kuhn sagt. Während der Saison kommen immer wieder einmal Beschäftigte in dem Bereich aber auch mögliche Bewohner in das Haus, um sich für Job und Einzug zu informieren.

Beschäftigung

Im Vordergrund der Arbeit in dem Haus steht die Beschäftigung der zu Betreuenden. Am Ende des Tages erzählten die von Sport, vom Kuchenbacken oder dem gemeinsamen Singen, sagt die Leiterin des Pflegedienstes, Katrin Uecker. Bestenfalls spreche niemand über die Pflege oder das Waschen, weil es eben viele Angebote zur Freizeitgestaltung gebe.

Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Katrin Uecker hofft, dass es dann keine rigiden Öffnungsbeschränkungen gibt. Derzeit ist das Pflegeheim an vier Tagen in der Woche für Besucher geöffnet. Vor dem Zutritt ist ein Corona-Schnelltest obligatorisch.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter