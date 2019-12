Zingster Schüler legen Streuobstwiese an

Zingst

Mit kleinen Aktionen untermauert das Seeheilbad Zingst seinen Anspruch als Nationalparkgemeinde. Am Montag halfen dabei Kinder der Zingster Schule mit. Sie pflanzten drei Bäume – Auftakt für die Entwicklung der Fläche an der Straminke zu einer Streuobstwiese. Gärtner des Kurbetriebs begleiteten die Arbeit der Kinder.

Löcher wurden gebuddelt, Haltepfähle mit eingeschlagen und dorniges Gestrüpp entfernt. Alexander Mau (11) aus der sechsten Jahrgangsstufe des Regionalschulteils zeigte sich nach getaner Arbeit zufrieden. Schwieriger wurde die Arbeit, als sich unter der Erde schnell eine Schicht von Steinen fand. Hannah-Marie Schneider, ebenfalls aus der sechsten Jahrgangsstufe, empfand die Arbeit dagegen nicht als sonderlich anstrengend. Der Elfjährigen hat der Außeneinsatz im Zingster Osten Freude bereitet.

Nachhaltigkeit im Verborgenen

Während Aktionen in Zingst medial sonst möglichst auffallend sind, arbeitet der Kurbetrieb hier weitgehend im Verborgenen. Dieses Engagement zählt zu den alltäglichen Bemühungen, Naturschutz und Nachhaltigkeit in den Alltag der Bewohner zu integrieren. Lilia Reisig vom Zingster Kurbetrieb ist genau dafür zuständig.

Schon vor längerer Zeit wurde das kleine Areal an der Straminke für die neue Funktion vorbereitet. Die Fläche wurde aufgeschüttet, so dass ein kleiner Hügel direkt neben dem Deich nahe der dortigen Seniorenresidenz entstanden ist.

Schon im vergangenen Jahr wurden dort erste Schritte in Richtung Naturschutz getan. Auch seinerzeit waren es Schüler der Zingster Schule, die dort Rückzugsmöglichkeiten für Insekten und Reptilien aufgestapelt haben, wie Lilia Reisig sagt. Die Fläche werde intensiv von der Sonne beschienen, so dass das Areal gerne von den Tieren aufgesucht werde. In Zusammenarbeit mit der Schule wurden die Rückzugsmöglichkeiten – das sind im Wesentlichen Steinhaufen, in die sich die Tiere verkriechen können – aufgeschichtet.

Alte Obstsorten neu gepflanzt

Nun ging es in die Höhe. Drei Obstbäume haben die Kinder in den Boden gebracht. Alte Obstsorten sollen auf dem Areal gedeihen. Altländer Pfannkuchenapfel, Pommerscher Krummstiel – so heißen die alten Apfelsorten, jeweils ein Stamm wurde gepflanzt. Zusätzlich kam ein Pflaumenbaum der Sorte „ Anna Späth“ in die Erde.

Der Anfang für die Streuobstwiese ist gemacht, nun hofft Lilia Reisig, dass sich weitere Baumspender finden. Aus der Gärtnerei des Kurbetriebs ist zu vernehmen, dass noch ein Baum in der „Warteschleife“ hängt, aber demnächst auf der Streuobstwiese gepflanzt werde.

Fotofestival als Geldquelle

Das Vorhaben ist Folge einer Aktion während des Umweltfotofestivals Horizonte. In diesem Jahr wurde jedem Aussteller ein sogenannter Umweltbeitrag „abgeknöpft“. Eine erste Charge der Einnahmen, immerhin 1000 Euro, ist an den Nationalpark gegangen. Aus dem Topf wurde nun auch die Ersteinrichtung der Streuobstwiese finanziert. Immerhin 300 bis 400 Euro je Baum sind fällig. Darin eingerechnet ist eine Wachstumshilfe sowie ein Schutz vor dem Verbiss durch Wildtiere.

In weiterem Zusammenhang steht das Projekt mit der Anlage einer Blühwiese auf dem Ostzingst zusammen mit einer Imkerei. Nachhaltigkeit und Naturschutz werden laut Lilia Reisig in Zingst besonders gefördert. Die Imkerei habe bereits ihr Interesse angemeldet, Bienenstöcke auf der neu entstehenden Streuobstwiese platzieren zu können.

