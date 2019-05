Zingst

Am Tor zur Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft auf dem Ostzingst wird es bunt. Drittklässler der Zingster Schule haben am Mittwoch auf einem 1,2 Hektar großen Acker eine Blühwiese eingesät. Das Areal gehört zum Imkerhof Troelenberg. Samen von Gelbsenf, Öl-Rettich und -Lein wurden ausgesät, dazu die etlicher anderer Blühpflanzen. Die Auswahl beinhaltet laut Martin Troelenberg alles, was einen guten Honig ausmacht. Die Kinder hatten sich im Vorfeld der Freiluft-Aktion mit der Imkerei beschäftigt, unter anderem hatten sie Pflanzschalen gebastelt. Während des Besuchs auf dem Imkerhof konnten sie auch in einen Bienenstock hineinsehen.

Martin Troelenberg macht aus der Hobby-Imkerei ein wirtschaftliches Standbein. Seit drei Jahren wird gegenüber des Betriebsgeländes eine Blühwiese angelegt, nun erstmals mit Unterstützung der Schüler. Die rund 30 Völker Martin Troelenbergs sind gut über dien Winter gekommen. Probleme bereiteten derzeit die jüngsten Kälteeinbrüche.

Timo Richter