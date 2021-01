Zingst

Ein Jahr lang ist Matthias Brath Geschäftsführer der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst. Er erlebte mit den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein ungewöhnliches Tourismusjahr. Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG lässt der 48-Jährige das Jahr Revue passieren und spricht über neue Impulse infolge der Krise.

OZ: Wird das Coronavirus den Tourismus verändern?

Matthias Brath: Das kann ich jetzt noch nicht sagen, es wäre ein Blick in die Kristallkugel. Aber ich denke schon, dass sich etwas verändern wird. Die Lockdowns jedenfalls haben uns viel Zeit zum Nachdenken beschert. Wir haben diese Zeit genutzt.

Was sind die Ergebnisse des Nachdenkens?

Unter anderem haben wir unser bereits in die Jahre gekommenes Tourismuskonzept angeschaut. Wichtigen Punkten haben wir eine neue Bewertung gegeben und werden ihnen infolge der Corona-Krise mehr Beachtung schenken. Nach einer kurzen Schockstarre mit dem ersten Lockdown haben wird intensiv über unsere Angebote für die Gäste reflektiert, haben überlegt, was geht unter den veränderten Rahmenbedingungen.

Was ging?

Wir haben unsere Angebote auf Naturerlebnisse unter freiem Himmel fokussiert. Veranstaltungen drinnen waren nicht möglich, als die Gäste wieder anreisen durften. Andere Events wie das Naturfilmfestival fanden im Internet statt. Aber vieles, wie das Umweltfotofestival, musste ausfallen.

Wo werden künftig die konzeptionellen Schwerpunkte liegen?

Ich denke da beispielsweise an ein Verkehrskonzept für Zingst, das ja mit dem Mobilitätskonzept für die Region harmonisieren muss. Großes Thema in dem Ort sind auch Veranstaltungskonzeptionen. Am Ende münden unsere Betrachtungen von A bis Z im Thema Nachhaltigkeit. Bei Veranstaltungen stellt sich beispielsweise die Frage, ob die Angebote nur kurzfristig wirken sollen oder ob etwa der Weg über Umweltschutz zu längerfristiger Wirkung führen kann. Konkret denken wir intensiv über die innerörtliche Müllentsorgung nach. Natürlich hat die Corona-Krise auch unserem Ort eine Menge mehr Müll beschert. Wie man der Gesamtsituation besser Herr werden kann, ist Teil unserer Überlegungen. Schon im Jahr 2019 haben wir bei einzelnen Veranstaltungen ein Pfandsystem für Verpackungen eingeführt. Das muss gründlich durchdacht werden, weil damit sehr wahrscheinlich auch Investitionen ins Haus stehen.

Hat Ihnen das Coronavirus die Bilanz verhagelt?

Die Vorbuchungen im Januar und Februar vergangenen Jahres lagen im Bereich der Ferienwohnungen jeweils um fünf bis sechs Prozent über denen des Vorjahres. Nach einem normal verlaufenden Jahr hätte ich sicherlich Rekordzahlen verkünden können. Und das Jahr hat gezeigt: Die Reiselust ist ungebrochen. Die Nachfrage hielt bis Ende Februar an. Aufgrund eines hohen Anteils von Ferienwohnungen in Zingst war ein Verreisen der Kernfamilie ohne Einschränkungen möglich. Einen guten Anteil am Erfolg hatten auch die Campingplätze und Caravan-Stellplätze.

Wird dieser Erfolg von Dauer sein?

Natürlich hat auch Zingst davon profitiert, dass Urlaubsziele im Ausland gesperrt oder gar nicht zu erreichen waren. Touristen brauchen Sicherheit. Die hat es bei uns gegeben. Es gab keine kritischen Situationen wie es sie beispielsweise auf einzelnen Kreuzfahrtschiffen gab. Darum sind am Ende mehr Gäste zu uns gekommen. Was aus dieser besonderen Situation erwachsen kann, wird sich zeigen. Klar ist, viele neue Gäste haben die Region entdeckt. Ich bin überzeugt, dass wir viele Urlauber begeistern konnten und die sicher auch wiederkommen werden.

Aber: Kaum öffnet eine Destination, beginnt ein Run dorthin. Ist das eine Gefahr für Zingst?

Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Dann erst lässt sich eine verlässliche Aussage treffen. Ich denke aber, die Reisebranche hat den großen Umbruch noch vor sich. So wird es mittelfristig sicher Änderungen in der Preisgestaltung geben. Ob ein Spanienaufenthalt dann noch für vielleicht 599 Euro zu buchen sein wird, wage ich zu bezweifeln. Irgendwie werden die Anbieter dort die Verluste wenigstens zum Teil über höhere Preise wieder hereinholen wollen.

Wird Zingst mit höherer Qualität zu punkten versuchen?

Die Frage nach Qualität stellt sich mir eigentlich gar nicht. Es ist klar, dass wir die Messlatte in dieser Frage ganz hoch legen. Jede Krise gibt auch gewisse Chancen frei. Viele positive Reaktionen von Urlaubern im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass wir unsere Chancen auch weitgehend genutzt haben. Ehrlich gesagt waren viele Gäste aber im Wesentlichen schon darüber glücklich, dass sie überhaupt reisen durften.

Wie verbuchen Sie ihr erstes Jahr an der Spitze der Kur- und Tourismusgesellschaft?

Es war ein spannendes Jahr. Wir haben unseren Gästen und uns die größtmögliche Sicherheit geboten und dabei die Situation sehr gut im Griff gehabt. Das gesamte Team hat das sehr gut über die Bühne gebracht. Wir haben die Saison ohne kritische Situationen geschafft, trotzdem dass Zingst stark besucht war. Nun arbeiten wir ungebrochen für die nächste Saison, viele Events sind in Vorbereitung. Allerdings haben wir die Verordnungen im Kampf gegen das Coronavirus stets im Hinterkopf.

Von Timo Richter