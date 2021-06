Zingst/Prerow

Zielstreben und Konstanz haben sich für Leonie Iffland gerechnet. Die Zingsterin hat ihr Abitur am Darßer Bildungszentrum mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen. Ihr Erfolgsrezept: Regelmäßig üben, viel wiederholen, immer dranbleiben, um Lernlücken gar nicht erst entstehen zu lassen. Waren die schriftlichen Fächer eher sprachlich geprägt, will die 18-Jährige später am liebsten Medizin in Rostock studieren. Dabei interessiert sie sich „Stand aktuell“ am meisten für Neurologie und Medizin-Journalismus.

Auszeit

Erst einmal will sich Leonie Iffland eine Auszeit gönnen, Urlaub genießen und „jobben gehen“. Zusammen mit der Familie wird sie – vielleicht zum letzten Mal gemeinsam – noch einmal nach Mallorca reisen.

In ihrer Freizeit zeichnet sie häufig. War sie erst auf Tiere als Motiv fixiert, ist Leonie Iffland nun spontaner aktiv. Sie bringt ihre Motive möglichst realistisch zu Papier. Abstraktes Zeichnen sei nicht ihr Ding. Auch sportlich ist sie unterwegs, fährt viel mit dem Fahrrad und liebt auch das Steh-Paddeln.

Von Timo Richter