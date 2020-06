Zoff um Freie Schule Prerow: Gibt es bald zwei Privatschulen auf dem Darß?

Prerow/Born

Nach den jüngsten Entwicklungen in Sachen Freie Schule Prerow nimmt die Geschichte nun eine ganz neue Wendung. Die Gemeinde Born und die Darßer Bildungszentrum gGmbH haben vereinbart, in Born eine private Schule zu bauen.

Das teilte das Darßer Bildungszentrum am Freitag mit. Die Schule soll auf dem ehemaligen Schulgelände in Born entstehen. Gleichzeitig hält die Gemeinde Prerow an dem Vorhaben fest, mit einem neuen Träger den Schulstandort im Ostseebad zu erhalten.

Kritik an Kündigung

„Wir wollen die Verantwortung wahrnehmen, die Schule auf dem Darß zu sichern“, sagte Borns Bürgermeister Gerd Scharmberg. Über die Entwicklung in Prerow sei er mehr als überrascht. „Man kann nicht einfach kündigen und glauben, ab September kommt ein neuer Bildungsträger. So kann man mit Eltern und Kindern nicht umgehen.“ Unter dem Namen Darßer Bildungszentrum solle in Born ein Schulstandort entstehen, an dem eine „moderne, zukunftsweisende Entwicklung schnellstmöglich realisiert werden kann“.

Zuletzt war bekannt geworden, dass die Gemeinde Prerow den Mietvertrag für das Schulgebäude in Prerow mit dem Darßer Bildungszentrum zum 30. Juli dieses Jahres gekündigt hat. Mit dem Internationalen Bund (IB) stehe laut Bürgermeister René Roloff ein neuer Bildungsträger in den Startlöchern, um den Schulstandort weiterzubetreiben.

Prerow kritisiert Born

In Folge der Kündigung hätte sich laut Gerd Scharmberg in den vergangenen Tagen der Kontakt zum Darßer Bildungszentrum intensiviert. Anfang des Jahres sei noch oberflächlich über die Möglichkeit einer Schule in Born gesprochen worden. Laut Rüdiger Lorch, Geschäftsführer der Darßer Bildungszentrum gGmbH, werde seit Längerem nach einer Alternative Ausschau gehalten. Grund sei unter anderem, dass die Gemeinde Prerow das Schulgebäude bzw. -Grundstück in Prerow nicht per Erbbaurecht dem Bildungszentrum überlassen möchte. „Wir wollten den Standort weiterentwickeln“, so Rüdiger Lorch.

Auf der anderen Seite verfolgt die Gemeinde Prerow ihre Pläne weiter. „Wir sehen die Entwicklungen in Born mit Gelassenheit. Unser Motto bleibt: Schule in Prerow bleibt“, so René Roloff. Ohne ins Detail gehen zu wollen, werde weiter daran gearbeitet, für bzw. mit dem neuen Schulträger einen Weg zu finden. „Wir werden eine Schule haben“, so Roloff, der gleichzeitig das Vorgehen der Gemeinde Born kritisierte. „Wir sind als Gemeindevertretung von unserer Nachbargemeinde enttäuscht. Wir dachten, wir arbeiten auf dem Darß zusammen.“

Der Internationale Bund (IB) stehe als dieser Träger in den Startlöchern. Der IB ist ein deutschlandweit tätiger Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit, der in Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg eine Schule betreibt, ansonsten Kitas, Horte oder in der Schulsozialarbeit in MV tätig ist. Gerüchten, die für den 22. Juni geplante Infoveranstaltung auf der Freilichtbühne sei abgesagt worden, weil der IB sich zurückgezogen hätte, widerspricht Roloff vehement. „Der IB steht fest zu uns. Der Schulstandort Prerow hat oberste Priorität.“

Schuljahr 2020/21 startet in Prerow

Fest steht jedenfalls, dass zum neuen Schuljahr der Schulbetrieb in Prerow fortgeführt wird, und zwar mit dem Darßer Bildungszentrum als Träger. Die Kündigung des Mietvertrages wird vor dem Landgericht verhandelt. Laut Rüdiger Lorch gebe es dazu erst im Herbst einen Termin. Das Gericht müsse entscheiden, ob die Kündigung wirksam wird. Ungeachtet der Kündigung würde der Mietvertrag ohnehin noch ein paar Jahre laufen. „Wir erfüllen alle Kriterien als Mieter“, so Rüdiger Lorch.

Fest steht auch, dass das Darßer Bildungszentrum eine Genehmigung des Bildungsministeriums hat, auf dem Darß eine Schule in freier Trägerschaft zu betreiben. Der IB muss für die Genehmigung noch die Voraussetzungen erfüllen.

Wann wo eine neue Schule oder ein neuer Träger startet, ist weitestgehend unklar. René Roloff wollte sich nicht auf einen Zeitpunkt festlegen, wann der IB als neuer Schulträger startet. Auch in Born dürften noch Monate ins Land gehen, bis hier der Schulbetrieb startet. Man befinde sich am Anfang des Planungs- und Genehmigungsverfahrens. Das Bildungszentrum würde hier in die Bauarbeiten investieren. Spätestens zum Schuljahr 2022/23 soll die Schule eröffnet werden.

