Barth

Sommer, Sonne und Eis – eigentlich könnte alles so schön sein, doch am Barther Hafen herrscht seit Beginn der Freiluftsaison dicke Luft. Von einem Kleinkrieg ist da die Rede und vom unfairen Wettbewerb. Stein des Anstoßes sind die Terrassen am Barther Hafen vor dem Eis-Café Atlantis und der Barther Eismanufaktur „Café Eis Himmel“, die Mitte März direkt nebenan eröffnet hat.

Immer wieder gab es Beschwerden beim Ordnungsamt, dass am Eis-Café Atlantis der Weg, der zu den übrigen Geschäften am Hafen führt, durch Stühle und Werbeaufsteller versperrt worden sei. Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen hätten keine Chance gehabt, zu den Geschäften zu gelangen. „Bei uns haben sich auch Kunden beschwert, dass sie gar nicht zu uns durchkommen“, berichtete der Inhaber der Barther Eismanufaktur, Wolfgang Skorwider, der hinter der Aktion vor allem Konkurrenzkampf vermutet. Denn von Anfang an sei das Verhältnis mit der benachbarten Eisdiele sehr angespannt gewesen.

Auch Ordnungsamt kontrollierte vor Ort

Wie Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig bestätigte, hätten Mitarbeiter des Ordnungsamtes auch mehrmals Kontrollen durchgeführt und appelliert, den Gehweg frei zu lassen. Doch wie dort ansässige Gewerbetreibende kürzlich bei einem Treffen im Barther Rathaus berichteten, sei der Weg trotzdem immer wieder zugestellt worden. Nach einem Gespräch mit dem Barther Bürgermeister habe sich die Lage mittlerweile aber etwas entspannt. „Das Ordnungsamt war hier und hat genau ausgemessen, wie viel Platz wir frei lassen müssen. Und daran halten wir uns“, erklärte Britta Leistner vom Eis-Café Atlantis. Doch ob jetzt wirklich Ruhe eingekehrt, hängt sicherlich auch von einer Entscheidung der Barther Stadtvertreter ab.

Denn schon vor Jahren hatte die Stadt, der die Fläche gehört, entschieden, dass die Gastronomen diesen Bereich nutzen können. Ziel sie es gewesen, den Hafen durch die Außengastronomie mit Leben zu füllen, erklärt der Barther Bürgermeister. Da die Eigentümer der Immobilien in die Gestaltung der Terrassen auch jede Menge Geld gesteckt hätte, habe man ihnen die Fläche zunächst kostenfrei zur Verfügung gestellt. Doch das sollte sich nun ändern. Im April hatten die Stadtvertreter den Beschluss gefasst, die Flächen zu verkaufen. „Mir war allerdings nicht bewusst, dass damit auch der Weg zwischen den Läden und den Terrassen verkauft wird“, sagte Stadtvertreter Holger Friedrich ( SPD), der Anfang der Woche einen Antrag an den Bürgermeister stellte, dass im nächsten Hauptausschuss genauer über die Thematik informiert werden soll. Denn der derzeitige Streit zeige, dass der Weg auf jeden Fall in städtischer Hand bleiben müsse.

Thema sollte neu diskutiert werden

Auch Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig ist der Meinung, dass das Thema aufgrund der aktuellen Geschehnisse auf jeden Fall erneut diskutiert werden muss. Denn wenn die Fläche erst einmal verkauft sei – und im Verkauf sei der Weg inbegriffen – sei ein Eingriff der Stadt immer schwieriger. Zwar könne man für den Weg zu den Geschäften ein Wegerecht vereinbaren, aber falls dieses missachtet werde, seien die Eingriffsmöglichkeiten deutlich schwieriger. „Dann können wir nicht, wie jetzt, einfach das Ordnungsamt vorbeischicken. Dann geht nur der Weg über das Gericht“, sagte der Barther Bürgermeister.

Auch Ines Rausch, Inhaberin der Galerie Meeres-Rausch am Barther Hafen, ist dieser Meinung: „Aus meiner Sicht darf die Stadtverwaltung den Bürgersteig am Hafen auf gar keinen Fall verkaufen. Es ist ein öffentlicher Weg mit dem einzigen Zugang für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen. Dieser Zugang muss für unsere Gäste gewährleistet bleiben.“

Anika Wenning