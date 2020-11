Rostock/Stralsund/Marlow

Hungrig fliegt der „Lori“, ein kleiner bunter Papagei, zur 13-jährigen Nora und landet auf der Hand des Mädchens. Die Schülerin aus Grevesmühlen verbringt den Ferientag im Vogelpark Marlow. „Das fühlt sich witzig und ungewohnt an, wie der sich an meinem Finger festkrallt“, sagt Nora und lacht. Sie blickt zu dem Vogel, der das dickflüssige Futter aus dem kleinen Napf schleckt. „Mir gefällt es hier im Park. Ich mag die Loris. Aber die Wellensittiche gefallen mir auch.“

Die 11-jährige Anna streichelt hingegen lieber die Hasen im Streichelgehege. „Meine Mutter und ich sind gern und viel draußen – mit Freunden treffen kann man sich ja gerade nicht.“ Mutter Ulrike Kaiser nickt. „Der Park ist gerade die beste Alternative zu allem, was ausfällt. Hier verläuft sich alles sehr gut.“

Anzeige

Zoos dürfen weiter öffnen

Seit Montag gibt es auch in MV wieder einen Lockdown. Betroffen sind neben der Gastronomie unter anderem auch Freizeiteinrichtungen. Während in vielen Bundesländern auch Zoos schließen mussten, bleiben die Außenbereiche der Tierparks in MV geöffnet. Schilder weisen auf die Hygiene- und Abstandsregeln hin, Tierhäuser bleiben zu ebenso wie die Restaurants.

„Wir sind froh, dass wir nicht erneut schließen mussten und – trotz all der Einschränkungen – Besucher empfangen können“, sagt René Gottschalk, Sprecher vom Rostocker Zoo. „Im Wesentlichen sind wir mit den Besucherzahlen seit der Wiedereröffnung zufrieden.“

Lesen Sie auch: Zoo Rostock senkt Eintrittspreise im November: Was jetzt noch geöffnet hat

„Fühlen uns sicher“

Familie Matschinski verbringt den schulfreien Tag im Zoo der Hansestadt. „Wir hatten schon die Befürchtung, dass dieser Ausflug auch ausfällt und der Zoo wie im März schließen muss. Das war nicht schön“, sagt Familienvater Stephan Matschinski, der mit Willi (1), Jördis (5) und Fritz (8) oft an den Gehegen vorbeispaziert. „Dass die Tierhäuser gerade nicht betreten werden dürfen, ist schade. Wir können das aber nachvollziehen. Hauptsache, der Rest bleibt. Der Außenbereich ist so weitläufig, da kann doch nichts passieren.“ Vor allem Fritz ist großer Zoo-Fan, verfolgt gern die Entwicklung der Tiere – vom Tierbaby zum ausgewachsenen Lebewesen. „Ich mag die Schlangen! Aber die kann man heute nicht sehen“, sagt der Schüler. „Es gibt aber auch draußen viele coole Tiere.“

Lesen Sie auch: Vogelpark Marlow: Nach Corona nun die Angst vor der Vogelgrippe

Hanna aus Schwaan freut sich vor allem auf die Löwen. „Ich mag Katzen. Und auch Raubkatzen“, sagt sie. Zusammen mit Schwester Thea, Mutter Katja Rudel und Opa Volker Rudel ist sie im Zoo unterwegs. „Papa muss arbeiten. Aber ich hab frei“, erzählt sie. Ihre Mutter nickt. „Die Kinder haben sich das für heute gewünscht“, sagt sie. „Auch für uns ist das immer wieder schön. Solange man Abstand hält, fühle ich mich hier draußen sehr sicher.“

Bilder aus den Tierparks in MV am zweiten Lockdown-Tag:

Zur Galerie So läuft es trotz Corona in den Tierparks in der Region.

Tiere vermissen die Besucher

Im Stralsunder Zoo können Besucher unter anderem Löwen, Ziegen, Schweine und Greifvögel sehen. „Vielen gefällt diese Bauernhof-Atmosphäre in der Stadt“, sagt Verwaltungsleiter Jan Gereit. Täglich seien etwa 200 bis 400 Besucher im Tierpark unterwegs – ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. „Man merkt, dass es gerade nicht so viele Möglichkeiten gibt“, sagt er. „Die Tiere freut das auch. Sie sind neugierig, suchen den Kontakt zu den Besuchern und sind sehr aufmerksam. Im März haben sie gemerkt, dass die Besucher fehlten.“

Die Befürchtung, erneut schließen zu müssen, gab es auch in Stralsund. „Die Unsicherheit war groß. Als gesagt wurde, dass auch Freizeiteinrichtungen schließen müssen, wussten wir nicht, ob wir auch betroffen sind.“ Er ist froh, dass das Land MV eine Ausnahmeregelung für die Tierparks beschlossen hat. „Der Vorteil ist, dass wir ein Flächenland sind. Hier kommen nicht tausende Besucher auf einmal.“

Lesen Sie auch: Trotz Corona-Lockdown: Zehn Freizeit-Tipps für den November in MV

Verständnis für Einschränkungen

Die Besucher seien, so der Mitarbeiter, alle diszipliniert und würden sich an die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen halten. „Es gab noch keine Beschwerden, dass nicht alles geöffnet hat“, sagt er. „Alle sind froh, dass wenigstens ein bisschen Freizeitprogramm möglich ist.“ Anders als in Marlow und Rostock sind in Stralsund die Streichelgehege geschlossen. Die besten Freundinnen Queenie und Maja füttern die Ziegen kurzerhand über den Zaun hinweg. Die Tiere drängen sich an die Absperrung und versuchen, hochzuklettern. „Die sind witzig“, sagt Queenie und lacht. „Ich finde es gut, dass meine Eltern mit uns hergekommen sind. Eigentlich wollten wir klettern gehen, aber der Park hatte zu.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wolfsnachwuchs und Training

Erstmals nach 13 Jahren freut sich der Tierpark in diesem Jahr über Nachwuchs bei den Polarwölfen. „Die sind eines unserer Highlights“, so der Verwaltungsleiter. Die Zuschauer zieht es zudem zu den Greifvögeln. Zwar finden in der Nebensaison keine Tiershows statt, die Mitarbeiter trainieren aber regelmäßig mit Falken, Aras und Pelikanen.

„Ein Vogel ist direkt über meinen Kopf geflogen“, sagt die fünfjährige Lina aus Demmin, die mit ihrer Mutter Kathleen Maler da ist. „So viele Möglichkeiten gibt es ja gerade nicht, wir wollten an diesem Ferientag aber noch etwas Schönes unternehmen. Der Zoo ist eine tolle Abwechslung.“

Von Katharina Ahlers