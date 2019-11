Dettmannsdorf

Kurve nicht bekommen: Auf der Landesstraße 19 in der Nähe von Dettmannsdorf bei Ribnitz-Damgarten ist eine Frau mit ihrem Kleinwagen von der Straße abgekommen und konnte gerade noch einen Zusammenstoß mit einem Baum verhindern.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 31-Jährige in Richtung Sanitz unterwegs. Am Abzweig nach Carlsruhe wollte sie nach rechts abbiegen, weil sie aber zu schnell war, verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr geradeaus weiter. Der Citroen kam in einen Grünstreifen, prallte gegen einen Baumstumpf und kam ganz kurz vor weiteren Bäumen zum Stehen.

Eine 31-jährige Frau ist auf der L 19 in Dettmannsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) in einer Kurve von der Straße abgekommen. Quelle: Stefan Tretropp

Die 31-Jährige wurde verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Rostock gebracht. Ihr demoliertes Kleinfahrzeug wurde von einer Abschleppfirma geborgen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Von Stefan Tretropp