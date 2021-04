Zu viel Alkohol: Damgartener Rektor auf Abwegen

Ribnitz-Damgarten

Es gehört in Damgarten zu den Höhepunkten eines jeden Sommers: das Schützenfest. So strömen auch am 17. Juli 1871 die Menschen zum Schützenplatz. Die Stimmung ist ausgelassen. Gastwirte haben ihre Zelte aufgebaut. Bier und Wein fließen reichlich. Für den Rektor der Stadtschule, Wilhelm Bünting, sind es schließlich ein paar Tropfen zu viel. Tropfen, die ein Fass zum Überlaufen bringen sollen.

Stein des Anstoßes ist eine Anzeige aus der Bevölkerung bei der Regierung in Stralsund, dem Dienstherrn Büntings. Hierin wird der Rektor als „ein schlechter Mensch“ tituliert, der total betrunken für alle Augen sichtbar auf dem Schützenplatz gelegen hätte. Die Regierung wird hellhörig, weil es nicht das erste Vergehen dieser Art ist. Bereits 1865 gab es „ernste Vorhaltungen“ hinsichtlich seines „unmoralischen Lebenswandels“.

Wirtshausleben führt zu Verlust des Ansehens

Mit seinem „Wirthshausleben“ ging und geht ein Verlust „des Ansehens, der Achtung und des Vertrauens“ einher, drei Grundvoraussetzungen für die Ausübung der exponierten Funktion eines Rektors. Die Anzeige wird deshalb zum Anlass einer Disziplinaruntersuchung auf Amtsenthebung genommen. In den folgenden Wochen werden zahlreiche Zeugen verhört, um zu ergründen, ob Bünting ein fortgeschrittenes Alkoholproblem hat. Die Nachforschungen konzentrieren sich hierbei auf zwei Ereignisse des Jahres 1871. Neben dem Schützenfest gerät ein Besuch im März in Ribnitz in den Fokus.

Nach getätigten Einkäufen in der Nachbarstadt kehrt Bünting in ein Gasthaus ein und trinkt „einige Gläser Bier“. Gegen 22 Uhr macht er sich „bei sehr regnerischem, dunklem Wetter“ auf den Heimweg. Auf der Hälfte des Weges stürzt er auf die Chaussee und bleibt für einige Minuten liegen. Unter starken Schmerzen schleppt er sich von Pappel zu Pappel nach Damgarten. Dort bittet er Nachtwächter Adolf Weidemann, ihn nach Hause zu bringen.

Alle haben über ihn gelacht

Die Verletzung des rechten Fußes setzt Bünting für vier Wochen außer Gefecht. Aber stürzte er infolge von Trunkenheit? Weidemann nimmt den Rektor in dieser Nacht nicht als betrunken war, „obgleich er ja immer trinkt“. Der Nachtwächter erklärt, dass er „den Rektor Bünting öfters des Nachts gegen 1 Uhr, anscheinend betrunken, aber so, daß er allein gehen konnte, nach Hause gehen (sah). Hauptsächlich habe ich ihn in diesem Zustande im Winter gesehen, da er sich zu dieser Jahreszeit öfter das Vergnügen gemacht habe, was wohl so wöchentlich einige Male geschehen sein kann.“ Auf dem Schützenfest bemerkt Weidemann, dass Bünting „immer hin und her taumelte und nicht im Stande war, allein zu gehen“. Kantor Gustav Bendix muss ihn stützen. Lehrer Johann Peters bringt ihn schließlich, aufgrund „seiner unsicheren Gangart“ zurück in die Stadt. Das „ganze Publicum“ habe den Rektor in diesem Zustand gesehen, „da Alles, selbst die Kinder, über (ihn) lachte“.

Schuldspruch vor Gericht

Der 58-jährige Rektor bestreitet, ein häufiger Kneipengänger zu sein. Er gehe nur am Sonntagnachmittag regelmäßig ins Deutsche Haus. In der Woche besuche er Wirtshäuser „nur bei außergewöhnlichen Veranlassungen“. Während des Schützenfestes habe er sich „in verschiedenen Zelten aufgehalten“, wobei es „sehr lustig“ zugegangen sei. Bünting weiter: „… ich mag bei dieser Gelegenheit auch zu viel getrunken haben, betrunken bin ich jedoch nicht gewesen, ich habe keineswegs betrunken auf dem Platze gelegen, sondern bin Arm in Arm mit Lehrer Peters gleichzeitig mit dem Schützenzug zur Stadt gegangen. Nach der Ankunft des Schützenzuges in der Stadt glaube ich allein nach Hause gegangen zu sein, ich erinnere mich indessen nicht gewiß.“

Als Fürsprecher kann Bünting einige namhafte Damgartener gewinnen. So bestätigen Apotheker Anschütz, Kaufmann Samuel, Schiffbaumeister Dierling und die Gastwirte Henk und Lang, dass er zwar alkoholisiert, aber nicht total betrunken war. Dennoch bleiben Zweifel.

Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Am 15. November 1871 wird der Fall in Stralsund verhandelt. Der Anwalt Büntings räumt ein, dass dieser sich zwar „nicht ganz correct verhalten“, die unterschiedlichen Zeugenaussagen jedoch „nichts erwiesen“ hätten. Das Gericht spricht Wilhelm Bünting „eines unvorsichtigen, sein Ansehen gefährdenden Verhaltens schuldig“. Es belässt es aber bei einer Verwarnung, so dass der Rektor mit einem blauen Auge davongekommen ist und weiter unterrichten darf.

Von Jan Berg