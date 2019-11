Züchter präsentierten in Barth ihre schönsten Langohren

Barth

Sehr zufrieden zeigten sich die Organisatoren der 28. Rassekaninchen-Kreisverbandsschau, die der Barther Rassekaninchenverein M7 am Wochenende in der THW-Fahrzeughalle ausgerichtet hatte. Nicht nur der - trotz des starken Regens - stetige und selbst in der Mittagszeit kaum abreißende Besucherstrom erfreute die Organisatoren, auch das insgesamt gute Abschneiden der Barther Züchter kann sich nach Auffassung des Vorsitzenden Raik Dieringer und seiner Stellvertreterin Jana Diekelmann mit den Erfolgen früherer Jahre messen.

Raik Dieringer, der am Freitag noch als Preisrichter tätig gewesen war, schätzte das züchterische Niveau der Kreisverbandsschau, an der sich 22 Züchter und zwei Jugendzüchter aus acht Vereinen des eigenen und angrenzender Kreise beteiligten, als insgesamt gut und ausgeglichen ein. Bekanntermaßen sei die Qualität der Tiere stark witterungsabhängig und schwanke deshalb von Jahr zu Jahr. „Dieser Oktober war zu warm, wodurch sich der Fellwechsel noch nicht komplett vollzogen hat. Ist aber das Fell nicht fertig, wird auch dessen Farbbildung nicht abgeschlossen sein. Trotzdem hatten wir sehr schöne Exemplare in der Bewertung.“

Barther Züchter werben verstärkt um neue Mitglieder

Der siebenjährigen Alina Piehlig aus Bayern, die mit ihrem Papa Thomas vom benachbarten Netto-Markt herüber gekommen war, hatte es die mit 86 Punkten (sehr gut) bewertete „Marburger Fee“ der Jugendzüchterin Jasmin Schulz angetan. „Ich finde sie so süß“, schwärmte die Kleine, die das Kaninchen gern mit nach Hause genommen hätte. „Es wäre eigentlich kein Problem, denn wir haben einen Garten am Haus“, erklärte der Vater, „aber erst soll Alina den Schulalltag meistern und die erste Klasse hinter sich bringen.“

Die Barther Züchter haben sich für die Zukunft vorgenommen, verstärkt um neue Mitglieder für ihren Verein zu werben. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sei es gelungen, den Altersdurchschnitt spürbar zu senken. „In dieser Hinsicht sind wir schon gut aufgestellt, trotzdem ist jedes neue Mitglied willkommen“, so der Vorsitzende.

Vereinsgeschichte soll aufgearbeitet werden

Auch soll in den kommenden Jahren die Vereinsgeschichte aufgearbeitet und eventuell in einem der nächsten Bände von „LandeBarth“ publiziert werden. Hintergrund ist das 120. Vereinsjubiläum, das man am 13. August 2023 begehen möchte. Der Verein kann sich glücklich schätzen, noch im Besitz der ersten handgeschriebenen Protokollbücher, beginnend mit der Gründungsversammlung unter Beteiligung von 17 Züchtern, zu sein. Der Vorstand des Rassekaninchenvereins wäre über die Überlassung typischer Zeitzeugnisse erfreut. So hatte Barth-Sammler Mario Galepp erst kürzlich die originale Bewertungskarte eines Rammlers der Rasse Kleinsilber blau der Kaninchenschau vom 4. Februar 1940 übergeben.

Kreismeister:Aus Barth: Axel Witt (Großchinchilla - 382,5 P.) / Marco Knaak (Weiße Wiener - 386 P.) / Raik Dieringer (Zwerg-Rexe castorfarben - 383,5 P.) / Carsten Nimscholz (Marburger Feh - 384 P.)

Aus Grimmen: Erika Wolf ( Havanna - 380,5 P.) / Claudia Krüger (Hermelin BlA - 381,5 P.) / Clemens Boljahn (Röhnkaninchen - 82,5 P.)

Aus Ribnitz: Bernd Senft (Satin thüringerfarbig - 387 P.)

Kreis-Jugendmeisterin: Jasmin Schulz (Marburger Feh - 385 P.)

Beste Häsin: Raik Dieringer (Zwerg-Rexe castorfarben - 97 P.)

Bester Rammler: Bernd Senft (Satin thüringerfarbig - 97 P.)

Von Volker Stephan