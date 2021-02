Zug kollidiert bei Ribnitz mit Lkw

Ribnitz-Damgarten/Altheide

Schweres Unglück auf der Bahnstrecke zwischen Rostock und Stralsund: In Altheide bei Ribnitz-Damgarten ist am Montag ein Regionalzug mit einem Lkw kollidiert. Das Unglück geschah an einem Bahnübergang in dem kleinen Ort an der Bundesstraße 105.

Nach Angaben der Polizei wurden von den 34 Fahrgästen des Zuges der Ostddeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG) vier verletzt. Eine Bahn der ODEG stieß mit dem Lkw zusammen und entgleiste dabei. Fahrer und Beifahrer des Lkw blieben demnach unverletzt.

Sämtliche Verbindungen zwischen Ribnitz-Damgarten West und Rostock Hauptbahnhof fallen am Montag aus. Laut ODEG wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Aus Stralsund fahren die Züge teilweise bis zum Damgartener Bahnhof.

