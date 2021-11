Ribnitz-Damgarten/Rostock

Enttäuschte Fans, weinende Kinder und ein Aufgebot an Polizei – dass die Anreise und nicht das Hansa-Spiel gegen Erzgebirge Aue am 20. November das Nervenaufreibendste an diesem Tag wird, damit haben Lale Bruß und Elisa Stinshoff nicht gerechnet. Die Polizei hat etwa 120 Hansa-Fans am Bahnhof von Ribnitz-Damgarten wenige Stunden vor Anpfiff die Weiterreise verwehrt, während andere Passagiere weiterfahren durften. Auch die beiden Greifswalderinnen durften nicht weiter.

„Es ist unserer Meinung nach inakzeptabel, uns und vielen anderen Menschen aufgrund ihrer Fan-Zugehörigkeit den Einstieg in den Zug zu verwehren“, sagt Lale Bruß fassungslos. „Wir mussten erfahren, wie es sich anfühlt, grundlos ungerecht und respektlos behandelt zu werden und dabei völlig machtlos zu sein.“

„Uns kamen in dieser Situation die Tränen“

Doch was war genau passiert? Die Studentinnen beschreiben, dass im Zug von Stralsund nach Rostock ausgelassene, euphorische Stimmung herrschte. „Wir können natürlich nur für unser Abteil sprechen“, sagt Lale Bruß, „aber alle waren friedlich und freuten sich auf das Spiel.“

In Ribnitz-Damgarten, zwei Stationen vor dem Rostocker Hauptbahnhof, ertönte dann eine Durchsage, dass sich aufgrund einer technischen Türstörung die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit verzögere. Eine Stunde warteten die Fahrgäste, so schildern es die beiden jungen Frauen, im Zug, bis sie aufgefordert wurden, die Bahn zu verlassen und den nächsten Zug zu nutzen.

Lale Bruß (r.) und Elisa Stinshoff aus Greifswald wollten am 20. November zum Hansa-Spiel ins Ostseestadion. Doch am Ribnitzer Bahnhof wurden sie dann von der Polizei nicht weitergelassen. Sie ärgert es, dass alle Hansa-Fans über einen Kamm geschert werden. Quelle: privat

„Die Schaffnerin sagte noch zu uns, dass wir ruhig bleiben sollen und keinen Alkohol trinken dürfen, aber das war für alle okay“, beschreibt die 20-Jährige weiter. Doch plötzlich sei ein Polizeiauto nach dem anderen aufgetaucht. „Am Ende waren es bestimmt 20.“ Die Polizisten versperrten den Hansa-Fans den Zugang zum eintreffenden Intercity-Express, Personalausweise wurden kontrolliert. „Wir haben weinende Mütter und Kinder gesehen sowie viele wütende und enttäuschte Gesichter, als es hieß, dass wir heute nicht mehr zum Stadion weiterfahren dürfen. Obwohl wir zwei schlagfertige Frauen sind, denen selten die Worte fehlen, kamen uns in dieser Situation beiden die Tränen.“

Am Bahnhof von Ribnitz-Damgarten mussten die Hansa-Fans den Zug verlassen. Quelle: Robert Niemeyer

Bundespolizei: Hansa-Fans haben Bengalos gezündet

Auch wenn die beiden Freundinnen davon berichten, dass weder gepöbelt noch sich geprügelt worden sei, schildert die Bundespolizei die Situation anders: Als die Beamten am Ribnitzer Bahnhof eintrafen, seien Hansa-Fans über die Gleise gelaufen und hätten Bengalos gezündet, teilt eine Sprecherin mit. Wie viele Polizisten es genau waren, dazu äußerte sie sich nicht.

Weil eine Regionalbahn beschädigt wurde, entschied sich die Bundespolizei, eine Identitätsfeststellung aller Hansa-Fans durchzuführen. Das habe etwa zwei Stunden gedauert. Darunter waren zum Teil auch Eltern mit Kindern, bestätigt die Polizei. Es konnte ein 17-Jähriger als Tatverdächtiger festgestellt werden.

Davon haben die beiden jungen Frauen nichts mitbekommen – und darüber seien sie auch nicht informiert worden. „Wir waren völlig perplex und überfordert. Dafür hätten wir doch auch Verständnis gehabt“, ergänzt Elisa Stinshoff. Ihnen sei bewusst, dass es genug Hansa-Fans gibt, die sich daneben benehmen. „Wir unterstützen es, dass so ein Verhalten sanktioniert und nicht geduldet wird. Jedoch sind dies keine Begründungen oder Rechtfertigungen dafür, friedlichen und begeisterten Fußballinteressierten die Möglichkeit zu nehmen, das Spiel zu schauen“, findet sie.

Greifswalderinnen fahren mit Taxi zum Ostseestadion

Am Ende sind die Greifswalderinnen doch noch ins Stadion gekommen – allerdings viel zu spät und mit dem Taxi. „Das hat 80 Euro gekostet“, sagt Lale Bruß. „Die Stimmung war danach natürlich schlecht und wir sind nach dem Spiel gleich wieder nach Hause gefahren, obwohl wir eigentlich noch länger in Rostock bleiben wollten.“ Auch für zukünftige Heimspiele mache sie sich nun Gedanken, ob sie dann wieder mit der Bahn anreist. „Nach solchen Geschichten verliert man den Spaß daran. Wir wollen doch einfach nur Fußball gucken.“

Die Deutsche Bahn äußerte sich nicht zu diesem Fall. Ein Sprecher verwies lediglich auf die Bundespolizei.

Von Ann-Christin Schneider