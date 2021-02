Ribnitz-Damgarten/Altheide

Die Bahnstrecke Stralsund-Rostock blieb auch am Dienstag noch gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mit. Grund sind Instandsetzungsarbeiten am Bahnübergang in Altheide nach dem schweren Zugunfall am Montag, bei dem vier Menschen verletzt worden sind.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Strecke wird auch in den nächsten Tagen nicht mit Zügen befahrbar sein. Wie eine Sprecherin der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG) am Dienstag mitteilte, sind die Bahngleise zwischen dem Bahnhof Ribnitz-Damgarten West, also dem Bahnhof im Stadtteil Ribnitz, und dem Rostocker Hauptbahnhof noch bis Montag, 22. Februar, 4 Uhr, gesperrt.

Zugausfälle möglich

Das heißt, dass die Regionalverbindungen der ODEG zwischen Rostock und Ribnitz ausfallen, die Züge also nur auf den Linien RE9 zwischen Binz, Stralsund und Ribnitz-Damgarten West und RE10 zwischen Züssow, Stralsund und Ribnitz-Damgarten West fahren. Für die Strecke Ribnitz-Rostock ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Ziel sei, die planmäßigen Fahrzeiten abzudecken. Dennoch könne es laut ODEG zu einzelnen Zugausfällen oder Verspätungen kommen. Aktuelle Informationen gebe es dazu über die Internetseite der ODEG www.odeg.de.

Auch die Fernverbindungen der Deutschen Bahn sind von der Streckensperrung betroffen. Diese fahren nach Angaben der DB bis zur Freigabe der Strecke nur ab bzw. bis Rostock. Betroffen davon sind die ICE-Verbindung Binz-München, die ICE-Verbindung Binz-Karlsruhe sowie die IC-Verbindung Züssow bzw. Greifswald-Basel. Aktuelle Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

Verunglückter Zug abgeschleppt

Am Montagmittag war auf einem Bahnübergang in Altheide bei Ribnitz-Damgarten ein Regionalzug der ODEG mit einem Lkw kollidiert. Drei Fahrgäste und der Zugführer wurden dabei leicht verletzt. 34 Menschen befanden sich in dem Zug. Die Bahn entgleiste und kam einige hundert Meter hinter dem Bahnübergang zum Stehen. Der Fahrer des Lkw und der Beifahrer blieben unverletzt.

Lesen Sie auch Unfall am Bahnübergang Altheide: Zug erfasst Lkw bei Ribnitz

Der Anhänger des Lkw war nach Angaben der Polizei im Schnee stecken geblieben. Die Fahrerkabine befand sich dabei auf dem Bahnübergang. Fahrer und Beifahrer des Lkw hatten versucht, den Zugführer zu warnen, indem sie ihm entgegenliefen. Doch der Zug, der aus Rostock kam, konnte nicht rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden.

Der Regionalzug der ODE sprang aus den Schienen. Am Dienstag wurde er abgeschleppt. Quelle: Stefan Tretropp

40 Kameraden der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr und etwa 20 Rettungssanitäter waren im Einsatz. Auch die Bundesstraße 105 musste für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden.

Der beschädigte Zug der ODEG wurde am Dienstag abgeschleppt. In Eberswalde soll er repariert werden. Der Gesamtsachschaden wurde von der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Neben der Zug und dem Lkw wurden auch die Gleisanlagen, ein Stromverteilerkasten sowie die Bahnschranken beschädigt.

Von Robert Niemeyer