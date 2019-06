Born

In der Natur vergisst Friedemann Bartz immer wieder mal den Feierabend. Von Zuhause hat er schon den Rat mit auf den Weg bekommen, sein Bett am Leuchtturm Darßer Ort aufzustellen. Der Nationalpark, die Natur, ist das Zuhause des Nationalpark-Rangers sowie Natur- und Landschaftsführers. Ganz besonders ist er angetan von Kiefern.

Für den Forstwirt aus Franzburg ist der Beruf auch Berufung. Die „wunderschöne Natur“ und deren Verletzlichkeit – das sind die großen Themen seiner Führungen. Wenn er mit den Teilnehmern Fossilien am Hochufer in Althagen sucht, wenn er abends mit den Interessierten die erwachende Tierwelt beobachtet oder wenn er im Anklamer Stadtforst mit seinen Gästen Seeadler beim Fischen zusieht – Friedemann Bartz ist jedesmal neu von diesen Erlebnissen beeindruckt. Und jeder, der einmal mit dem 67-Jährigen auf Tour war, sieht Natur auf einmal mit ganz anderen Augen.

Wachhund der Moore

Da schwärmt er von der Ästhetik von Kiefern, kennt die Verstecke von Kreuzottern unter Blaubeerpflanzen, erklärt die Entstehung der Ostsee anhand von millimeterkleinen Schnecken, lauscht und schaut und hat zu jeder Begebenheit in der ganzen Region eine Geschichte parat. Und natürlich zaubert er auch immer wieder Anschauungsobjekte hervor, ein abgeworfenes Geweih beispielsweise, Donnerkeile oder versteinerte Seeigel. Dann, horch, eine Rohrdommel lässt ihren selten gewordenen Ruf erklingen und regelmäßig lernen die Teilnehmer der Führungen den „Wachhund der Moore“ kennen.

Dieser Wachhund kann fliegen und legt Eier. Es handelt es sich um den Rotschenkel. Die Pärchen brüten in Feuchtgebieten, die Nachtschicht übernimmt stets das Männchen. Tagsüber sitzt es nahe des Geleges und warnt mit lauten Rufen vor möglichen Gefahren.

Unterhaltsame Bildung

Wenn Friedemann Bartz in Fahrt ist, lässt er sich kaum bremsen. Tief taucht der Natur- und Landschaftsführer während seiner Touren in die unterschiedlichen Themen ein. Ebenso fundiert wie unterhaltsam weiß er, die Aussagen an den Mann, die Frau zu bringen. Umweltschutz war das eine Standbein seines Berufs, Umweltbildung das zweite.

Er weiß aber auch, dass er damit fast auf verlorenem Posten steht. Schon während der regulären Berufstätigkeit hatte er immer wieder beklagt, das Schutzgebiet nicht optimal schützen zu können. In Bayern kommen auf 100 000 Hektar Nationalparkfläche immerhin 15 Ranger, in diesem Bundesland seien es bezogen auf dieselbe Flächengröße nicht einmal drei. Und gerade der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft sei stark frequentiert. Immerhin gut eine halbe Million Menschen hielten sich übers Jahr verteilt im Revier auf. Die Größe sämtlicher Nationalparks in Deutschland machen gerade einmal ein Prozent des Bundesgebiets aus, ohne besonderen Schutz würden diese besonderen Gebiete rasch zerstört.

Dabei ist der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft „Magnet für den Tourismus“, die Bewohner der Halbinsel profitierten von dem Schutzgebiet. Auch Tourismusforscher hatten das in umfangreichen Studien nachgewiesen.

Höhepunkt der Berufslaufbahn

„Von Kindesbeinen an wollte ich einfach in der Natur sein“, sagt Friedemann Bartz, der in Franzburg lebt. Die Forstlehre war der erste Schritt dahin. Dann war er im Landesamt für Forst und Großgebiete beschäftigt. In Konsequenz der Neuorganisation der Behörde bewarb er sich um eine Ranger-Stelle im Nationalparkamt Vorpommern. Dass er die bekam, „war der Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn“, sagt Friedemann Bartz. Endlich wieder draußen sein, endlich wieder relativ autark arbeiten können – in der Wacht Darßer Ort war das möglich.

Nun ist er noch stundenweise als Ranger unterwegs, begeistert seine Gäste als Natur- und Landschaftsführer für die Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst. Und wenn Friedemann Bartz wieder zu einer seiner Touren aufbricht – die dauern gerne einmal mehrere Stunden – vergisst er zuweilen den Feierabend.

Timo Richter