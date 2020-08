Barth

Es war eine Zitterpartie. Doch jetzt ist die Zukunft der Barther Markthalle in der Langen Straße gesichert. „Wir sind erleichtert. Was Besseres hätte nicht passieren können“, erklärt Projektkoordinatorin Katy Linke. Zum 1. September übernimmt Marco von Kessel von der „Alten Pommernkate“ von der Insel Rügen das Geschäft, in dem regionale Produkte aus Mecklenburg-Vorpommern verkauft werden.

Das Projekt Barther Markthalle war von Anfang an in der Stadt umstritten. Einige Stadtvertreter und auch Gewerbetreibende hatten der Stadt vorgeworfen, als öffentliche Hand in die Wirtschaft einzugreifen. Die Stadt verzichtete deshalb darauf, die Ausstattung des Ladenlokals über den Vorpommern-Fonds zu finanzieren und änderte das Konzept. Aus dem Regionalladen wurde die Barther Markthalle.

Jeder regionale Erzeuger, der seine Produkte anbietet, muss seinen Stand selber herrichten und zahlt, wie bei einem Wochenmarkt, eine monatliche Gebühr beziehungsweise ein Entgelt. Davon wird die Miete für das Ladenlokal bezahlt. Was allerdings blieb, waren die Gehälter der beiden Projektkoordinatorinnen, die beim Barther Qualifizierungs- und Beschäftigungszentrum (BQB) angestellt wurden. Ihre Gehälter wurden aus Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert. Die Förderperiode betrug ein Jahr und endete Ende Juli.

Absage vom Regionalbeirat

Zunächst hatte die Stadt einen Antrag auf ein zweites Förderjahr gestellt. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde das nächste Treffen des Regionalbeirates von Juli auf September verschoben. Zu spät für einen Antrag. Daraufhin bat die Stadt, zur Überbrückung finanzielle Mittel, die nicht verwendet wurden, einzusetzen. Denn eine der beiden Koordinatorinnen war erst zur Eröffnung der Markthalle im November vergangenen Jahres eingestellt worden. Doch Mitte Juli kam die Absage vom Regionalbeirat, eine Verlängerung der Laufzeit sei nicht möglich. „Wir haben eine Not-Mail an alle Erzeuger geschrieben, mit der dringenden Bitte, dass wir uns zusammensetzen und beratschlagen müssen“, berichtet Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig.

Noch am selben Tag kam die Antwort. Der Geschäftsführer der „Alten Pommernkate“ auf Rügen, Marco von Kessel, erklärte sich bereit, die Barther Markthalle in eigener Verantwortung zu übernehmen. „Ich fand die Idee sehr gut und die Stadt ist damit raus. Wir übergeben nur die Idee“, sagt Bürgermeister Hellwig. „Die Kasse, die die Stadt angeschafft hat, werden wir in der Barth-Info einsetzen.“

Der Nachfolger bringt viel Erfahrung mit. In Rambin auf Rügen hat das Unternehmen einen Bauernmarkt. Hier werden neben den eigenen Produkten der Rügener Nudel-Werft und der Rügener Keks-Fabrik auch andere regionale Produkte angeboten.

Das Konzept hat überzeugt

Und nicht nur der Bürgermeister, auch die übrigen Erzeuger, die in der Barther Markthalle ihre Produkte anbieten, waren mit dem Wechsel einverstanden. „Nach der anfänglichen Skepsis einiger Erzeuger, dass der Fokus dann zu sehr auf den Produkten der Alten Pommernkate liegen könnte, waren alle einverstanden und sprachen sich einstimmig für das neue Modell aus“, erklärt Friedrich-Carl Hellwig.

„Das Konzept ist sehr gut und es wird die Barther Markthalle beleben“, meint Marco von Kessel gegenüber der OZ. „Wir werden uns im Hintergrund halten. Wir arbeiten schon mit vielen regionalen Erzeugern zusammen und haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Als feststand, dass es keine weitere öffentliche Förderung mehr gibt, sind wir eingesprungen.“

Viele Barther Stammkunden

Die Zukunft der Mitarbeiterinnen sei ebenfalls gesichert. „Die beiden Mitarbeiterinnen machen einen tollen Job. Was mich vor allem überzeugt, ist, dass sie es geschafft haben, die Barther mit dem Angebot anzusprechen. Sie sind in Barth sehr gut vernetzt und das ist wichtig.“ Der Vermieter ist mit dem Wechsel ebenfalls einverstanden.

Da die Förderperiode schon Ende Juli endete, eine Übernahme der „Alten Pommernkate“ allerdings erst zum 1. September möglich ist, musste für August eine Lösung gefunden werden. „Die beiden Koordinatorinnen waren über das BQB angestellt. Für August konnte das BQB die Kosten übernehmen, da hier coronabedingt noch Mittel zur Verfügung standen“, erklärt der Barther Bürgermeister.

Von Anika Wenning