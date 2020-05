Zukunft der Reha-Kliniken in MV völlig unklar: „Die lassen uns einfach absaufen“

Rostock

Großer Ärger in den 60 Reha-Klinken Mecklenburg-Vorpommerns: Nachdem die Betreiber und Mitarbeiter in der vergangenen Woche fest davon ausgegangenen waren, dass die Arbeit noch im Mai wieder ohne Einschränkungen aufgenommen werden kann, gibt es dazu noch immer kein Signal aus dem Gesundheitsministerium.

„Das versteht in den Einrichtungen inzwischen keiner mehr“, sagt Annette Rösler, Geschäftsführerin des Bäderverbandes MV, in dem viele der Kliniken organisiert sind. Denn: Als die Landesregierung am 4. Mai die Wiedereröffnung des Tourismus bekannt gab, rechnete die Reha-Branche ganz sicher damit, dass auch sie zum 25. Mai wie der Urlauberverkehr wieder richtig starten können würde. „Zumal in den Kliniken Hygienevorschriften sicher noch besser einzuhalten sind. Denn das ist ja dort das generelle Geschäft“, meint Annette Rösler. Die meisten Kliniken hatten sich auf einen Neubeginn zum Juni eingestellt.

Annette Rösler, Geschäftsführerin des Bäderverband Quelle: OZ

„Das macht mich richtig sauer“

Das Kabinett schweigt allerdings bislang zu einer möglichen Perspektive für die Kur-Einrichtungen. „Sobald es Neuigkeiten gibt, informieren wir“, lässt der Sprecher des Gesundheitsministerium, Gunnar Bauer, auf OZ-Anfrage knapp wissen.

„Das macht mich ehrlich gesagt richtig sauer“, sagt Holger Kötzsch, Kaufmännischer Direktor der Mediclin Dünenwaldklinik Trassenheide auf Usedom. Und: „Die lassen uns einfach absaufen.“ Es sei logisch nicht mehr nachzuvollziehen, dass zwar klar sei, dass Urlauber kommen dürfen, nicht aber Menschen, die dringend Heilbehandlungen benötigten. „Wir können nicht planen, den Patienten nicht sagen, ob wir ihre Maßnahmen umsetzen können“, klagt Kötzsch.

Nur akute Behandlungen sind derzeit erlaubt

Laut Corona-Verordnung des Landes dürfen in den Reha-Kliniken nur akute Maßnahmen (zum Beispiel nach Operationen oder schweren Unfällen) ausgeführt werden. Für als aufschiebbar eingestufte Behandlungen (dazu zählen auch Burn-Out- oder Eltern-Kind-Kuren) dürfen Patienten aus anderen Bundesländern nicht einreisen.

Das hat dazu geführt, dass etwa 30 Kur-Einrichtungen momentan komplett geschlossen sind – und in den noch arbeitenden Kliniken der Betrieb deutlich zurückgefahren wurde. Ein beträchtlicher Teil der landesweit insgesamt 5000 Beschäftigten in der Branche ist in Kurzarbeit.

Verluste in den Kliniken werden immer größer

„Wir brauchen jetzt dringend ein Signal vom Land“, sagt Annette Rösler: „Damit die Verluste in den Kliniken nicht ohne Not immer größer werden. Aber auch damit die vielen Patienten, die warten, endlich ihre Behandlungen bekommen.“

Trotz Ausfallzahlungen aus dem Krankenhausentlastungsgesetz und Kurzarbeiter-Geld mussten die Einrichtungen zuletzt hohe Einbußen hinnehmen, die noch nicht genau beziffert sind – und das Loch wird größer, je länger die Gäste ausbleiben.

Der Bäderverband hat gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Bund der Privatkliniken – den weiteren Interessenvertretern der Kliniken – nun ein dringendes Treffen bei der Landesregierung angefragt, um weitere Schritte zu diskutieren. In Schwerin, so hört man hinter den Kulissen, wird noch um die genauen Auflagen gestritten, wie ein Ansteckungsrisiko minimiert werden kann, wenn wieder mehr Reha-Gäste aus ganz Deutschland kommen können. Immerhin 10 500 Betten gibt es in den Kliniken.

Corona-Pause seit Mitte März Seit Mitte März müssen die Kur-Einrichtungen mit Corona-Einschränkungen klarkommen. Laut Covid-19-Verordnung dürfen sie seitdem nur noch Gäste mit akut notwendigen Maßnahmen, sogenannten Anschluss-Heilbehandlungen, aufnehmen. Für aufschiebbare Therapien oder Kuren dürfen Patienten nicht mehr anreisen – es sei denn, sie kommen aus MV. Doch diese Zahl ist so gering, dass sie vielen Häusern nicht reicht, um wirtschaftlich weiterzuarbeiten. Etwa die Hälfte der 60 Reha-Kliniken hat deshalb aktuell den Betrieb eingestellt und hofft ein Signal der Landesregierung zum kompletten Neustart der Branche.

