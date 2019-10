Neugeborene der Woche - Zum Knuddeln: Ben, Mats, Hailey und Alvin 21 neue Erdenbürger an sieben Tagen: Das ist die Geburtenbilanz des Helios Krankenhauses Stralsund für die Zeit vom 7. bis 13. Oktober.

Ben Thiel ist der Jüngste in Barth. Er kam am 10. Oktober in Stralsund zur Welt. Quelle: Foto: M. Bonatz