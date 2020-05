Zum Kriegsende vor 75 Jahren: Ribnitzer Bürger entwaffnen Volkssturm am 1. Mai 1945

Ribnitz-Damgarten

Ribnitz in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. In aller Eile werden Panzersperren errichtet und Schützengräben ausgehoben. Die Passbrücke und die Eisenbahnbrücke sind zur Sprengung vorbereitet. Fanatische Nazibonzen verkünden noch am 20. April 1945 bei einer Feier im Rathaus anlässlich von Hitlers Geburtstag großmäulig, dass die Stadt nie in die Hände der Russen fallen werde. Währenddessen treffen immer mehr Flüchtlingstrecks in der Stadt ein und lassen Schlimmes erahnen.

Wie nahe die Front bereits ist, bekommen die Ribnitzer am 30. April zu spüren. An diesem Tag greifen sowjetische Flugzeuge mit Bordwaffen an. Bei diesem Tiefflugangriff wird Karin Breuer getroffen. Das Mädchen erliegt ihren Verletzungen am 11. Mai. Karin Breuer gehörte zu den Berlinern, die während des Krieges evakuiert wurden. Zusammen mit ihrer Mutter und den Brüdern Bernd und Frank kommt sie nach Ribnitz zu den Großeltern. Auch Käthe Peterson, Mutter von zwei Kindern, wird bei dem Angriff am 30. April getroffen und stirbt.

Anzeige

In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai passieren die männlichen Gefangenen aus dem Außenlager Barth des Konzentrationslagers Ravensbrück auf ihrem Todesmarsch in Richtung Westen Ribnitz. Die SS befolgte damit einem Befehl Heinrich Himmlers, der besagte, dass kein Häftling lebend in die Hände des Feindes fallen dürfe.

Weitere OZ+ Artikel

Nazis wollen Ribnitz verteidigen

Früh am Morgen des 1. Mai treffen sich Bürgermeister Dr. Wegner, Ortsbauernführer Berner, die Volkssturmkommandeure Wetterström und Hans-Heinrich Brämer sowie das dienstälteste NSDAP-Mitglied von Ribnitz, Telensky, im Rathaus. Ergebnis dieser Besprechung: Die Stadt wird verteidigt! Wetterström informiert Hermann Hauer darüber und befiehlt ihm, den Volkssturm antreten zu lassen. Doch der ignorierte den Befehl.

Währenddessen erreichen Frauen aus dem KZ Barth, die ebenfalls unter SS-Bewachung in Richtung Westen getrieben werden, Ribnitz. Gegen 9 Uhr folgt ein weiterer Trupp. Zeitzeugin Ingeborg Scheel beschreibt ihre Eindrücke viele Jahre später wie folgt: „Fassungslos sahen wir Kinder, wie SS-Kommandos die Häftlinge des Konzentrationslagers Barth wie eine Herde Vieh trieben. In gestreifter Kleidung mit Holzschuhen an den Füßen brach unmittelbar vor mir eine Frau zusammen. Sie sah mich an und rief: Wasser, Wasser.“

Gegen 9.30 Uhr suchen mehrere Bürger Dr. Wegner im Rathaus auf. Sie fordern ihn auf, die Stadt kampflos zu übergeben. Dazu ist er bereit. Doch seine Zusage hat keinen Wert, so lange nicht klar ist, wie sich Brämer verhalten würde. Der Wehrmachtsoffizier, der 1943 in der Sowjetunion schwer verwundet worden und nicht mehr fronttauglich war, hat mehrere Hitlerjungen um sich gescharrt.

Dramatische Aktion auf dem Marktplatz

Bis zum Mittag des 1. Mai spitzt sich die Lage immer weiter zu. Etwa 100 Menschen versammeln sich auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. In einer dramatischen Aktion gelingt es einigen beherzten Männern den stark angetrunkenen und mit einer Pistole herumfuchtelnden Brämer zu entwaffnen.

Zuvor hatte er angekündigt, bis zum „letzten Mann“ kämpfen zu wollen. Außerdem droht er, die KZ-Frauen erschießen zu lassen. Diese Aufgabe sollen HJ-Jungen übernehmen, die bereits ein MG aufgebaut haben. Doch auch die Hitlerjungen können entwaffnet werden. Die Gefahr, dass in Ribnitz in letzter Minute noch Menschen sterben, ist damit gebannt. Die Stadt kann den einrückenden Einheiten der Roten Armee kampflos übergeben werden.

Was wäre passiert, wenn dieses letzte Aufgebot Hitlers noch zum Einsatz gekommen wäre? Diese Frage stellte der Heimatforscher und ehemalige Direktor des Bernsteinmuseums Hans Erichson in seiner 1997 erschienenen Chronik „Zur Geschichte der Städte Ribnitz und Damgarten“. Seine Antwort: „Von Ribnitz wäre nur eine Trümmer- und Brandstätte übriggeblieben!“

Lesen Sie auch:

Von Edwin Sternkiker