Zusätzliche Impftermine in Vorpommern-Rügen

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen bietet Impfberechtigten aus den Grundschulen, Förderschulen und Kindertageseinrichtungen sowie der Kindertagespflege zusätzliche Impftermine an.

So kommen Sie einen Termin

Die Terminvergabe erfolgt ab sofort durch den Landkreis in Eigenregie. Damit reagiert Landrat Stefan Kerth (SPD) auf die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Terminkoordination über die Landeshotline. Der Landkreis setzt sich seit gestern direkt mit den Schulen, Kitas, Tagesmüttern und -vätern in Verbindung, um die Impftermine konzertiert oder auch individuell zu vergeben. Für Beschäftigte, die bereits einen Termin über die Landeshotline vereinbart haben, bleibt dieser Termin bestehen.

An diesen Tagen wird geimpft

Geimpft wird werktags von Montag bis Freitag an allen Standorten eines Impfzentrums in: Stralsund, Bergen, Grimmen, Ribnitz-Damgarten sowie Bad Sülze. Als zusätzlichen Service für die Impfberechtigten aus den Grundschulen, Förderschulen und der Kinderbetreuung bietet der Landkreis auch Sonderimpftermine an den Samstagen im März (13., 20. und 27.3.) an den Standorten des Impfzen­trums in Stralsund, Bergen, Grimmen sowie Ribnitz-Damgarten an.

