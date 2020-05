Zusammenstoß zweier Autos bei Ribnitz-Damgarten: Drei Personen verletzt

Ribnitz-Damgarten

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 105 vor Damgarten an der Ampelkreuzung B 105/Schillstraße sind drei Personen verletzt worden. Der Polizei zufolge wollte die 72-jährige Fahrerin eines Skoda auf der B 105 in Richtung Stralsund an der Ampelkreuzung in die Schillstraße abzubiegen.

Dabei stieß sie aus noch ungeklärter Ursache mit einem 81-jährigen Opel-Fahrer zusammen, der in Richtung Rostock unterwegs war. Beide Fahrer und die 77-jährige Beifahrerin im Opel sind nach jetzigem Stand leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsarbeiten wurde der Verkehr durch die Polizei an der Ampelkreuzung geregelt. Nach gut zwei Stunden war die Unfallstelle beräumt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

