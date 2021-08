Zuwachs und neue Technik für die freiwilligen Seenotretter auf dem Darß

Prerow

Aufgerappelt hat sich die Freiwilligen-Station Prerow/Wieck der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Nachdem die ehrenamtlichen Seenotretter ihr Einsatzgebiet am Weststrand verloren hatten und „nur“ noch auf dem Bodden zu Hilfe gerufen wurden, drohte die Gruppe, von der Bildfläche zu verschwinden. Aber: Totgesagte leben länger, heißt es. Vormann Jens Pagel kann drei Neuzugänge verzeichnen. Das altersschwache Einsatzfahrzeug wurde durch einen neuen Transporter ersetzt. Und täglich hoffen die freiwilligen Seenotretter auf dem Darß auf das Eintreffen eines neuen Seenotrettungsbootes.

Das neue Boot, das aktuell unter der Serienbezeichnung SRB 83 geführt wird, ersetzt die „Stralsund“. Die hat inzwischen annähernd 30 Dienstjahre hinter sich und damit das Ende der Einsatzbereitschaft erreicht. Der Neubau entstand auf einer Werft in Helsinki. Per Tieflader wird das knapp neun Meter lange Einsatzboot zur Hauswerft der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger nach Berne bei Bremen verfrachtet. Dort bekommt es den letzten Schliff und wird dann auf dem Wasserweg über die Weser und den Nord-Ostsee-Kanal in den Hafen nach Wieck gesteuert. Weil nahezu alle der inzwischen neun freiwilligen Seenotretter während der Fahrt dabei sein möchten, denkt Jens Pagel schon über einen Crewwechsel während der Überführung nach. Denselben Weg hat gerade erst der Seenotrettungskreuzer „Nis Randers“ absolviert. Das 28 Meter lange Schiff lief am Dienstag im Nothafen Darßer Ort ein und ersetzt die „Theo Fischer“.

Freude über Zuwachs

Mit der neuen technischen Ausrüstung, vor allem aber aufgrund des personellen Zuwachses, „ist die Situation komfortabler geworden“, wie Jens Pagel sagt. Dennoch werden weitere freiwillige Seenotretter gesucht. Denn die Stamm-Crew der Station wird wieder schrumpfen, wenn Mitglieder in Rente gehen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umso mehr freut sich Jens Pagel über die Neuzugänge. Da ist beispielsweise Carl Forschner. Gleich nach seinem Abitur in Stralsund bewarb sich der 20-Jährige bei den freiwilligen Seenotrettern. Er wollte die Zeit haben, sich in die Aufgabe richtig reinzuknien. Weil zu der Zeit die Station Prerow/Wieck am dringendsten Nachwuchs suchte, fand er seinen Einstieg dort.

Mittlerweile lebt Carl Forschner bei einem Bekannten in dem Ostseebad auf dem Darß. „Ehrenamt ist ein Muss“, sagt er. Vorstellen kann er sich auch, hauptberuflich bei den Seenotrettern einzusteigen. Erst einmal will er ein duales Studium bei der Schiffsmanagement Gesellschaft in Hamburg absolvieren. Nach der dreijährigen Ausbildung will Carl Forschner aber wieder zurück auf den Darß kommen.

Testfahrten vor Ueckermünde

„Wie stellen wir uns die Zukunft dieser Station vor“ stand über einem Gespräch von Mitgliedern der Freiwilligen-Station mit der Spitze der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Herausgekommen ist am Ende die Aufrüstung der freiwilligen Seenotretter auf dem Darß. Das neue Rettungsboot wird das fünfte dieser Baureihe sein. Die anderen Boote sind in Maasholm, Breege, Ueckermünde und in Schleswig stationiert. Im Revier vor Ueckermünde haben die Darßer das Boot ausgiebig getestet. Ergebnis: Mehr Tempo, bessere Manövriereigenschaften und mehr Sicherheit für die Seenotretter. Als verschmerzbaren Nachteil sieht Jens Pagel die ungeschützten Propeller der beiden je 200 PS starken Außenbordmotoren an.

Das reguläre Einsatzgebiet erstreckt sich auf den Bodstedter Bodden bis zu den Borner Bülten. Zur Unterstützung kann das neue Rettungsboot auch in den Saaler Bodden fahren, um beispielsweise die Mitglieder der Freiwilligen-Station Wustrow zu unterstützen.

Vor den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, fuhren die Darßer 15 Einsätze im Jahr, 2020 waren es nur drei Einsätze, in diesem Jahr stehen fünf im Einsatzbuch.

Von Timo Richter