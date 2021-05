Zwei Packstationen für Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten gibt es jetzt zwei neue Paketpackstationen. Wie der Paketdienstleister der Deutschen Post DHL mitteilt, sind jetzt im Rostocker Landweg und im Gewerbegebiet an der Mühle zwei neue Packstationen errichtet und in Betrieb genommen worden. Die Station im Rostocker Landweg in Ribnitz befindet sich demnach am Famila-Markt, die Station im Gewerbegebiet An der Mühle in Damgarten am Aldi-Markt.

83 Fächer pro Station

Kunden können dort nun rund um die Uhr DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität der neuen Automaten umfasst jeweils 83 Fächer.

Zuletzt hatte es in Ribnitz am ehemaligen Spar-Markt in der Rostocker Straße eine Packstation gegeben. Diese wurde im September vergangenen Jahres abgebaut.

Das DHL-Packstationsnetz in Deutschland umfasst nach Angaben der Deutschen Post aktuell mehr als 7000 Automaten. Bis 2023 werde das Unternehmen die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf mindestens 12500 Automaten fast verdoppeln. „Das Onlineshopping wird immer beliebter und somit werden auch unsere Packstationen immer häufiger genutzt“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group.

Kostenlose Nutzung

Kunden können sich unter www.paket.de für diesen Paketservice anmelden. Das Verschicken von Päckchen und Paketen ist an den Packstationen auch ohne vorherige Registrierung möglich. Die Nutzung ist kostenlos.

Neben den Packstationen können Kunden ihre Päckchen und Pakete zudem in den Partner-Filialen und DHL-Paketshops abgeben. Unter www.postfinder.de sind die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen und Paketboxen zu finden.

Von Robert Niemeyer