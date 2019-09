Zingst

Ein 32-jähriger Radfahrer wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Zingst schwer verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10.50 Uhr in der Strandstraße auf Höhe der Hausnummer 17. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann die Strandstraße in Richtung Kreisverkehr. Von der Fahrbahn aus wollte er fahrend auf den Bürgersteig wechseln. Hierbei kollidierte er jedoch mit dem Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der 32-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste.

Noch während der Unfallaufnahme stürzte unweit des ersten Unfallortes auch eine Radfahrerin. Die 48-Jährige wollte ebenfalls von der Fahrbahn fahrend auf den Bürgersteig wechseln. Auch die Radfahrerin kollidierte mit dem Bordstein, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die bereits vor Ort befindlichen Rettungskräfte übernahmen die Versorgung und orderten einen zweiten Rettungswagen nach.

Der schwer verletzte 32-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten gebracht. Die 48-Jährige wurde mit dem zweiten Rettungswagen nach Stralsund transportiert. Beide Radfahrer wurden stationär in den Krankenhäusern aufgenommen.

Von Edwin Sternkiker