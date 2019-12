Zwei Transporter in Zingst gestohlen

Zingst

In der Nacht vom 8. zum 9. Dezember sind in Zingst gleich zwei Transporter von Typ VW T6 verschwunden. In beiden Fällen wird von Diebstahl ausgegangen.

Zwei VW T6 verschwunden

Wie die Polzei mitteilte, war ei weißer Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen NVP-SW490 am Sonntag gegen 21 Uhr in der Straße Zur Heide gesichert abgestellt worden. Der T6 hat hinten getönte Scheiben und einen Wert von etwa 47 000 Euro. Der Diebstahl wurde am Montag um 8.45 Uhr festgestellt.

In der nicht weit entfernten Zingster Seestraße wurde ein blauer T6 entwendet. Der Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen NVP-SB62 hat einen Wert von etwa 50 000 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Barth haben die Anzeigen aufgenommen und die Fahndung nach den beiden Fahrzeugen ausgelöst.

Zeugen gesucht

Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum zum Beispiel ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von OZ