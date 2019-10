Ribnitz-Damgarten

Bei einem Verkehrsunfall auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 54 Jahre alte Ribnitz-Damgartenerin gegen 20 Uhr aus dem Gewerbegebiet „An der Mühle“ in Damgarten nach links auf die Bundesstraße in Richtung Damgarten abgebogen. Dabei übersah sie offenbar einen Hyundai, der aus Richtung Stralsund kam. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 54-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 66 Jahre alte Beifahrer des Hyundai aus Barth wurde leicht verletzt vor Ort behandelt. Der 70-jährige Hyundai-Fahrer, ebenfalls aus Barth, bleib unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden von rund 20000 Euro. Der Straßenverkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Auch die Feuerwehren aus Ribnitz und Damgarten wurden gerufen. Sie unterstützten den Rettungsdienst, leuchteten die Unfallstelle aus, streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und klemmten die Batterien der Autos ab. Gegen 21.30 Uhr war die Bundesstraße wieder frei.

Von Robert Niemeyer