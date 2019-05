Pruchten

Bei einem Verkehrsunfall bei Pruchten sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 84-jährige Frau mit ihrem Ford aus Richtung Bodstedt kommend auf der Landesstraße 211 in Richtung Barth unterwegs und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 21 nach links in Richtung Pruchten abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen Mitsubishi. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurden die 59-jährige Fahrerin des Mitsubishis und der 77-jährige Beifahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Robert Niemeyer