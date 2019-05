Barth/ Groß Mohrdorf

Zwei Menschen wurden bei Verkehrsunfällen in der Region am Mittwochmorgen zum Teil schwer verletzt. Ein 15-jähriger Mopedfahrer stieß in Barth mit einem Auto zusammen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagenwagen nach Stralsund ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete der Jugendliche an der Kreuzung Martha-Müller-Grählert-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw der Marke Mitsubishi und kollidierte mit diesem. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr. Der 66-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro.

Wildunfall geht glimpflich aus

Glimpflicher ging ein Wildunfall nur wenige Stunden zuvor aus. Ein 34-Jähriger kam gegen 5.30 Uhr mit seinem Opel von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilt. Er war auf der Kreisstraße von Bartevitz kommend in Richtung Groß Mohrdorf unterwegs. Der Mann aus Stralsund wurde leicht verletzt und in ein Stralsunder Krankenhaus eingeliefert. Unfallursache war offenbar ein Ausweichmanöver, nachdem ein Reh auf die Straße gelaufen war. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

OZ