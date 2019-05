Ribnitz-Damgarten

„ Spiegelungen. 40 Orte –20 Namen. Fotografien aus Deutschland“, so lautet der Titel einer Ausstellung, die am Sonntag um 15 Uhr im Sonderausstellungsraum des Deutschen Bernsteinmuseums eröffnet wird.

Zu sehen sind Fotografien von Dieter und Reto Klar. Vater und Sohn hatten sich 20 Jahre nach dem Mauerfall auf eine Entdeckungsreise quer durch Deutschland begeben. Sie fotografierten von 2007 bis 2009 in 40 Städten und Dörfern, die es dem Namen nach jeweils zweimal gibt, einmal im Osten und einmal im Westen Deutschlands. So waren sie unter anderem in Frankfurt an der Oder und in Frankfurt am Main, in Halle an der Saale und Halle in Westfalen sowie im bayerische München und im nur 16 Einwohner zählende München in Brandenburg unterwegs, ebenso in Heringsdorf an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein und in Heringsdorf auf Usedom.

„Ihre Fotografien fangen Stimmungen von Orten ein und erzählen vom Leben ihrer Bewohner. Sie porträtieren Menschen in ihrem Alltag“, erklärt Axel Attula, wissenschaftlicher Leiter des Bernsteinmuseums. Eine Aufnahme zeigt Sarah Klier aus dem sächsischen Borsdorf, die jüngste DDR-Bürgerin. Sie wurde am 2. Oktober 1990 gerade einmal zwei Minuten vor Anbruch des Tages der Deutschen Einheit geboren. Die Aufnahmen leben von den Gegensätzen und Kontrasten. Sie zeigen die vielfältigen Gesichter eines Landes, in dem die Gegensätze von Ost und West immer weiter in den Hintergrund treten. Die Ausstellung „ Spiegelungen: 40 Orte – 20 Namen“ ist im Bernsteinmuseum vom 19. Mai bis 29. September täglich von 9. 30 bis 18 Uhr zu sehen.

Edwin Sternkiker