Zweite Erinnerungswache am Barther Bahnhof

Die Entscheidung ist gefallen: Die Darßbahn kommt. Damit hat die Barther Bürgerinitiative „Keine Bahn ist keine Lösung“ ihr Ziel erreicht. Doch die Bürgerinitiative bleibt dennoch weiterhin aktiv und lädt am Montag, 6. Juli, um 18.30 Uhr zur zweiten Erinnerungswache am Barther Bahnhof ein.

Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen setzen, dass die Bürger aus Barth und Umgebung nicht aufgeben und die weitere Entwicklung und Planung positiv und kritisch begleiten werden. Denn bis die ersten Züge rollen, wird noch viel Zeit vergehen. „Zur ersten Erinnerungswache im Juni sind etwa 50 Leute gekommen. Die Resonanz war super“, freut sich Christa Schibilski von der Bürgerinitiative „Keine Bahn ist keine Lösung“.

Die erste Mahnwache am Barther Bahnhof für den Erhalt der Bahnanbindung Barth– Velgast– Stralsund und für die Erweiterung der Strecke bis Prerow fand im April 2017 statt. Knapp 60 Mahnwachen organisierte die Bürgerinitiative seitdem. Anfang Februar dieses Jahres verkündete die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, dass die Finanzierung der Darßbahn gesichert sei und die Strecke bis nach Prerow ausgebaut werden könne. Und so wurde die Mahnwache ab Juni in Erinnerungswache umgetauft.

Von Anika Wenning