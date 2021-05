Zweiter Anlauf: Ribnitzer Bahnhofstraße soll saniert werden

Ribnitz-Damgarten

Es ist unstrittig: Die Ribnitzer Bahnhofstraße hat dringend eine Sanierung nötig. Zum einen, um die Lärmbelästigung für die Anwohner zu reduzieren. Zuletzt wurde die Höchstgeschwindigkeit in der Straße wegen der Straßenschäden von 50 km/h auf 30 km/h reduziert. Zum anderen ist sie auch die einzige Zufahrt von der Ribnitzer Innenstadt zur Südstadt, wo sich die Bodden-Kliniken, Wohngebiete, Finanzamt und Einkaufszentrum befinden. Deshalb wird sie auch als so genannte „überörtliche Verbindungsstraße“ eingestuft. „Mit dem regen Baugeschehen auf der Sandhufe, wo sich auch zahlreiche junge Familien ein neues Zuhause geschaffen haben, hat die Bedeutung der Bahnhofstraße als Zufahrt zur Südstadt in den vergangenen Jahren sogar noch weiter zugenommen“, macht Bauamtsleiter Heiko Körner deutlich.

Geld für Planungsarbeiten in den Haushalt eingestellt

Bereits 2016 gab es Pläne, die Straße zu sanieren. Baustart sollte dann 2018 sein. Doch daraus wurde nichts, weil es keine Fördermittel für dieses Vorhaben gab und das avisierte Förderprogramm zwischenzeitlich dann auch ausgelaufen ist. Jetzt gibt es neue Richtlinien. „Wir hoffen darauf, dass wir da andocken und damit Fördermittel für dieses Vorhaben bekommen können“, so der Bauamtsleiter.

Als Voraussetzung für deren Beantragung sollen in diesem Jahr die Planungsunterlagen erarbeitet und in den entsprechenden Gremien der Stadtvertretung diskutiert werden. Für die Planungsarbeiten wurden 57 000 Euro in den diesjährigen Haushalt eingestellt.

Baustart wird für 2022 angepeilt

Zu den vorbereitenden Arbeiten für die Erstellung der Planungsunterlagen gehören Vermessungsarbeiten. Sie sind bereits vorgenommen worden, wie die Markierungen am Straßenrand zeigen. Demnächst stehen Baugrunduntersuchungen an. Die entsprechenden Planungsunterlagen sollen dem Straßenbauamt Stralsund dann bis Ende dieses Jahres übergeben werden, kündigt Heiko Körner an. Wenn alles gutgehe, dann könnte im kommenden Jahr mit den Sanierungsarbeiten in der Bahnhofstraße begonnen werden. Aber dafür müsste „wirklich alles optimal laufen“, betonte der Bauamtsleiter.

Dazu gehört die Beantwortung der Frage, wie man die Finanzierung auf die Beine gestellt bekommen kann. Das wird eine große Herausforderung, denn eine wichtige Finanzierungsquelle ist weggefallen, nämlich die Anliegerbeiträge. Zur Erinnerung: Bis 2018 waren von den Anliegern bei Straßenbauten Beiträge zu entrichten. Der Landtag beschloss dann im Juni 2019 deren Abschaffung. Das Land Mecklenburg-Vorpommern zahlt zwar an die Kommunen Pauschalbeträge als Ausgleich für die entgangenen Anliegerbeiträge. Diese Pauschalzahlungen reichen aber bei weitem nicht, so Heiko Körner. Entscheidend sei deshalb vor allem, ob und in welcher Höhe es seitens des Landes Fördermittel für die Sanierung der Bahnhofstraße geben wird.

Gebaut werden soll in zwei Abschnitten

Gebaut werden soll in zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt umfasst den Bereich von der Höhe Mittelweg bis zur Zufahrt zum Ribnitzer Bahnhof. Der zweite Bauabschnitt reicht dann von dort bis zur Brücke über die Eisenbahnschienen.

Bestandteil der Straßensanierung ist der Bau eines Rad-Gehweges von der Höhe Mittelweg bis zur Brücke. Da muss geklärt werden, ob beidseitig gebaut wird oder nur auf einer Seite der Straße und wie das Ganze mit dem ruhenden Verkehr in Einklang gebracht werden kann. Eine Herausforderung sei auch die Klärung der Frage, wie der Rad-Gehweg im Bereich der Brücke über die Eisenbahnschienen geführt werden kann, so der Ribnitz-Damgartener Bauamtschef. Da seien umfangreiche Abstimmungsgespräche mit der Bahn notwendig.

Wie auch immer diese und weitere Fragen im Zuge der jetzt anstehenden Planungen beantwortet werden: „Wenn wir mehr Menschen dazu bewegen wollen, öfter mal aufs Auto zu verzichten und auf das Rad umzusteigen, dann ist die Schaffung dieser Anbindung dringend notwendig“, ergänzt Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen).

Von Edwin Sternkiker