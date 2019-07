Klockenhagen

Ob Obst, Gemüse oder Fleisch – regional ökologisch hergestellte Lebensmittel liegen im Trend. Während Wochenmärkte oder kleine Hofläden ohnehin mit derartigen Produkten punkten, setzen auch die Supermarktketten seit einigen Jahren stark auf Biowaren aus der Region. Dies sollte eigentlich eine gute Nachricht für das stark landwirtschaftlich geprägte Mecklenburg-Vorpommern sein – wäre da nicht das Nachwuchsproblem.

„Derzeit sind mehr als 40 Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft über 55 Jahre alt, deshalb brauchen wir dringend mehr junge Menschen“, sagt Christian Ehlers, Geschäftsführer des Bauernverband Nordvorpommern. Es fehlen vor allem junge Leute, die sich mit Leidenschaft einem landwirtschaftlichen Beruf verschreiben. Auch Ralf Schneider, Chef des landwirtschaftlichen Bio-Betriebes in Klockenhagen, beschäftigt dieses Thema schon länger.

Hohe Anforderungen an den Landwirtschaftsnachwuchs

Laut Ehlers werden im ganzen Landkreis Vorpommern-Rügen in den nächsten Jahren jeweils rund 20 Auszubildende mit dem Berufsabschluss Landwirt die Lehre beenden. Dies wird bei weitem nicht den Bedarf an qualifizierten Kräften decken. Um das zu ändern ist der Bauernverband unterwegs auf Ausbildungsmessen, vermittelt Praktikumsplätze und führt Schüler auf die Bauernhöfe. Aber auch die einzelnen Betriebe sind nicht untätig. So geht das Gut Klockenhagen regelmäßig in Schulen, bietet Schnuppertage und Betriebsbesichtigungen an.

Die Anforderungen sind hoch: Neben den agrarwirtschaftlichen Fachkompetenzen des Ackerbaus und der Tierwirtschaft sind auch produktionstechnische und kaufmännische Kenntnisse gefragt. Und ein Landwirt von Heute muss sich mit dem Computer ebenso gut auskennen wie mit dem Trecker. Außerdem sei Teamgeist sehr wichtig, sagt Schneider, der deshalb auch viel Wert auf das gute Miteinander in seinem Betrieb legt.

Das bestätigen auch seine derzeitigen Azubis George, Tamme und Hannes sowie die jungen Fachkräfte, die nach ihrer Ausbildung nicht zuletzt aufgrund des guten Betriebsklimas in Klockenhagen geblieben sind. Was ihnen am landwirtschaftlichen Beruf besonders gefällt, ist die Vielfältigkeit des Berufes, die Abwechslung und die Arbeit in der Natur.

Nachhaltiges Wirtschaften ist wichtiges Thema

„Mir gefällt vor allem die Arbeit mit den Tieren, der Umgang mit ihnen in der großen Herde. Zu beobachten, wie hier die einzelnen Tiere reagieren, ist sehr spannend. Natürlich macht auch das Fahren der großen Maschinen Spaß“, berichtet George Eugen Weck (19), der zurzeit in Klockenhagen eine dreijährige Ausbildung zum Landwirt mit Fachhochschulreife absolviert. Ab September will er eine Weiterbildung zum Staatlich geprüften Agrarbetriebswirt machen, um sich für eine leitende Position zu qualifizieren und später einmal einen Betrieb führen zu können. Auch Hannes Kröchert (19) und sein Kollege Malte Ehlers (22) haben sich für eine Weiterbildung zum Agrarbetriebswirt in Güstrow entschieden. „Viele unserer Auszubildenden nutzen die Möglichkeit, sich weiterzubilden – wir freuen uns darüber und unterstützen das“, erklärt Ralf Schneider.

Selbstverständlich setzen sie sich auf dem Biobetrieb auch mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ auseinander. Der ökologische Aspekt ist den Azubis in Klockenhagen wichtig: „Die Landwirtschaft sollte immer im Einklang mit der Natur bzw. Umwelt stehen, diese respektieren und schützen“, fordert Tamme Kirsch (18). Zu einer nachhaltigen Landwirtschaft gehört für ihn und seine Kollegen auch das Tierwohl. Für Tamme heißt das konkret, „den Tieren ein würdiges Leben zu bieten“. Dazu gehören Buchten mit ausreichend Platz und sauberen Fressplätzen, ein gutes Stallklima und entsprechende Lichtverhältnisse. Auch für seine Kolleginnen Sophie Ohde (23) und Marie Hartmann (24), die sich nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung heute auf Gut Klockenhagen als Fachkräfte um das Wohlergehen der Tiere und die Gesundheit der Rinder kümmern, hat das Tierwohl oberste Priorität.

Verbraucher besser informieren

Landwirt – ein Traumberuf also? Die Azubis bejahen das, mit einer Einschränkung vielleicht. Während sie selbst von ihrem Beruf begeistert sind, erleben sie das Bild des Landwirtes in der Öffentlichkeit bzw. in den Medien häufig als sehr negativ. „Es wird leider größtenteils nur über negative Dinge berichtet und sehr selten über Sachen, die gut laufen. Gerade im Internet, wo jeder seine Meinung und ’Wissen’ teilen kann, werden sehr viele Halbwahrheiten oder einfach falsche Informationen verbreitet“, bedauert Tamme, und George fügt hinzu: „Wer will da noch Landwirt werden?“

Dieses wachsende Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Verbraucher gehört für Ralf Schneider zu den Herausforderungen seines Berufs, auf die die jungen Menschen ebenso vorbereitet werden müssen wie auf die fachlichen Aufgaben. „Wir haben es mit hochkomplexen Sachverhalten zu tun, die sich nicht immer einfach vermitteln lassen. Dennoch muss es unser Ziel sein, dem Verbraucher die Transparenz zu bieten, die er benötigt, um uns zu vertrauen. Das erfordert eine hohe Kommunikationskompetenz – und hier müssen wir besser werden.“

Susanne Rausch