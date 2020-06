Zwischenstopp in Barth: Klaus Müller erkundet mit Wohnmobil die Region

Barth

Am Donnerstag ist Klaus Müller mit seinem Wohnmobil gen Ostsee aufgebrochen. „Eine Bekannte von uns hatte am Sonntag Geburtstag. Sie hat ein Appartement in Zingst und dort haben wir sie überrascht“, berichtet der 75-Jährige. Danach ging es weiter nach Barth. „Wir sind den Ostseeradweg bis nach Nisdorf gefahren. Das hat uns sehr gut gefallen.“ Von Barth geht es mit dem Caravan weiter nach Neuendorf in der Gemeinde Saal. „Den Stellplatz dort kennen wir schon“, berichtet der Rentner.

In diesem Jahr hat der Schleswig-Holsteiner keine weiteren Touren mit seinem Wohnmobil geplant. „Wir befürchten, dass es überall sehr voll sein wird. Viele machen dieses Jahr Urlaub im eigenen Land und die Stellplätze werden überfüllt sein“, sagt der gebürtige Hamburger, der in Hartenholm bei Bad Segeberg wohnt.

Anzeige

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Am Liebsten ist er mit seinem Wohnmobil im Süden unterwegs. „Weil es dort so schön warm ist. Wir waren aber auch schon in Skandinavien. Das hat uns auch gut gefallen.“

Weitere OZ+ Artikel

Von Anika Wenning