Der Prerower Friedhof gilt als Ort der Besinnung, des Gedenkens an verstorbene Angehörige, aber auch als Ort der Ruhe und Erholung von einem zuweilen hektischen Alltag. Doch nun wurde dieses Idyll rund um die altehrwürdige Seemannskirche bombardiert. Mehrere Dutzend Wasserbomben landeten Anfang dieser Woche auf verschiedenen Gräbern, vornehmlich auf der letzten Ruhestätte einer Familie.

Friedhofsgärtnerin Christiane Schulz ist ebenso entsetzt wie auch Sabine Wendt. Die Prerowerin pflegt einige Gräber. Beide sehen in dem Bombardement keinen Dumme-Jungen-Streich. „Das ist pietätlos, das ist Störung der Totenruhe“, sagen die Frauen übereinstimmend.

Friedhofsverwaltung informiert

Sabine Wendt zeigt Reste der Wasserbomben, die sie auf dem Prerower Friedhof eingsammelt hat. Quelle: Timo Richter

Mehrere Dutzend Wasserbomben müssen nach Einschätzung von Sabine Wendt auf Gräber geworfen worden sein. Das macht sie an der Vielzahl der Überreste der kleinen Luftballons fest, die sie zusammen mit der Freidhofsgärtnerin sei Dienstag eingesammelt haben.

An einer Wasserentnahmestelle finden sich auch am Freitag noch wenige der zerplatzten Ballons. Auch auf Wegen sind noch Überreste vornehmlich der Farben blau und grün. Wenn auch kein Sachschaden entstanden sei, empfinden die Frauen das Verhalten der Täter als nicht hinnehmbar. Nicht die Polizei, wohl aber die Friedhofsverwaltung wurde über den Vorfall informiert.

Ursache Straßenbau?

Eine mögliche Ursache für das Bombardement sieht Sabine Wendt im Straßenbau. Die Zufahrt zum Kirchenort wird derzeit saniert. Die Straße ist darum gesperrt. In der Folge nehmen etliche Menschen die Abkürzung über den Friedhof. Deutlich mehr Bewegung auf dem Prerower Friedhof infolge des Straßenbaus hat auch Christiane Schulz registriert. Wie Sabine Wendt sieht sie spielende Kinder als mögliche Werfer der Wasserbomben. Zwar könne nach einer Hochzeit schon mal ein Luftballon auf dem Friedhof hängen bleiben, so die Friedhofsgärtnerin. Der jetzt festgestellte Vorfall „hat allerdings eine ganz andere Dimension“.

Zwar bestätigt die Friedhofsgärtnerin wenig Probleme durch Diebstähle und Vandalismus auf dem Prerower Friedhof. Doch bemerkenswerte Vorfälle gibt es auch dort. So verschwand vor Kurzem eine Ruhebank. Mehrere Tage war das Sitzmöbel nicht auffindbar. Dann stand es auf einmal am angestammten Platz – mit zwei abgebrochenen Beinen des gusseisernen Gestells. Zudem erinnert sich Christine Schulz an den nächtlichen Besuch von einigen „Grufties“. Die bleich geschminkten und schwarz gekleideten Gestalten hätten Fotos auf dem Urnenfeld gemacht. Schäden an den Grabstellen seien nicht entstanden.

Diebstahl in Ahrenshoop

Etwas anders stellt sich die Situation auf dem Friedhof in Ahrenshoop dar, wie Christiane Schulz sagt. „Dort verschwinden immer wieder Pflanzen und Blumenschmuck.“ Der oder die Täter machten sich nicht einmal die Mühe, die Pflanzlöcher auf den betroffenen Gräbern wieder zu verschließen. Laut der Friedhofsgärtnerin sollen Ahrenshooper einen Verdacht haben. „Aber noch will sich niemand konkret äußern.“

Den jüngsten Vorfall auf dem Prerower Friedhof bringt Christiane Schulz auch mit einem anderen Urlauber-Klientel infolge der Corona-Krise in Zusammenhang. Die Atmosphäre allgemein sei im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angespannter geworden. Da werde eine Hundehalterin beim Spaziergang schon mal grundlos wüst beschimpft.

Mehr respektlose Gäste

Als Vermieterin einer Ferienwohnung hat sie inzwischen auch schlechte Erfahrungen machen müssen. Alles werde von Gästen auseinandergenommen und dann kaputt zurückgelassen. Verantwortlich wolle dann aber niemand sein, trotz etwa abgerissener Zeiger einer Uhr. „Das ist das Ballermann-Kllientel“, das sich infolge der Reisebeschränkungen zur Verhinderung einer Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus nun auch auf dem Darß einquartiert habe.

Klagen über immer anspruchsvollere gleichzeitig immer respektlosere Gäste haben auch in der Vergangenheit zugenommen (die OZ berichtete).

Von Timo Richter