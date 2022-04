Rossow: Diebe stehlen Transporter im Wert von 40 000 Euro 

Rossow

In der Zeit von Freitagabend, 18 Uhr, bis zum heutigen Samstag, 10 Uhr, wurde in Rossow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein weißer Transporter geklaut. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Laut Neubrandenburger Polizei wurde der Transporter in der Dorfstraße gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Sprinter, welcher als Werkstattwagen ausgestattet ist, teilte die Polizei mit. Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Das amtliche Kennzeichen des Wagens lautet: UEM-DW 421. Außerdem sind an den Seiten und am Heck des Transporters in grauer Farbe die Schriftzüge „Denkmal“ und “Wohnbauten“ untereinander angebracht.

Der durch den Diebstahl verursachte Schaden beläuft sich auf circa 40 000 Euro, so die Polizei. Zeugen, die Beobachtungen gemacht und den Wagen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Tel.-Nr.: 03973-2200, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von cab