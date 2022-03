1,57 Promille auf Rügen: Polizei entzieht Führerschein 

Lietzow

In Lietzow ereignete sich am Donnerstag um 19.45 Uhr ein Unfall mit zwei Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Audi die Gemeindestraße Am Bahnhof in Richtung Bundesstraße 96. Hinter dem Mann fuhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer. An der Einmündung zur Bundesstraße musste der 35-Jährige verkehrsbedingt halten.

Der 36-Jährige übersah, dass der Pkw vor ihm angehalten hat und fuhr auf diesen auf. Die Polizisten stellten bei dem Fahrzeugführer des auffahrenden Audis Atemalkoholgeruch fest. Eine Kontrolle ergab 1,57 Promille. Auch der 35-Jährige fuhr unter dem Einfluss von Alkohol: 0,45 Promille.

Gegen den 36-jährigen Fahrzeugführer wurde Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Anschließend wurde bei ihm eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt durchgeführt sowie der Führerschein beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 15 000 Euro. Der Audi des 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Von mo