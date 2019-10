Bergen

Zur 1. Bergener DJ-Night laden drei Lokale der Inselhauptstadt am kommenden Sonnabend (2. 11.). „Wir freuen uns ab 21.30 Uhr auf zahlreiches Erscheinen, gute Laune unter unseren Gästen und ausgelassene Stimmung auf allen Tanzflächen“, sagt Brain Mehlberg vom Märchenhotel am Markt. „Wie auch zur Bergener Musiknacht ist es erwünscht, in jedes Lokal reinzuschnuppern und mitzufeiern.“ In der bisherigen Form mit Live-Bands in fünf Lokalen habe sich die Bergener Musiknacht nicht aufrechterhalten lassen, bedauern die Veranstalter. Die Zahl der Gäste sei dabei von anfänglich 1400 auf zuletzt knapp 500 gesunken. Nun soll es eine verkleinerte Version mit vergleichbaren Modalitäten geben. Bei einem Eintritt von einmalig fünf Euro für alle drei Veranstaltungen laden die Bergener Gastronomen in Willy’s Steakhaus, Kaufmannshof Hermerschmidt sowie Larry’s Bar, die vormals Wapatiki hieß. Die Auswahl der DJs nahmen die Veranstalter je nach Klientel vor. So legt im Märchenhotel DJ „Mirko in the Mix“ Rock, Pop, und Hits aus den 80-ern und und 90-ern auf. Michael Hermerschmidt engagierte für seinen Kaufmannshof TT Express mit wechselnden Richtungen von Schlager über Discofox bis hin zu den aktuellen Hits aus den Charts. Lars Trulsen holte DJ Noize of London Boyz, der Tänzerinnen und Tänzer mit modernen elektronischen Sounds und Beats auf das Parkett holt. Getränk des Abends ist Cuba Libre.

Von Uwe Driest