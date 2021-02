Putbus

Zwar heißt es, einen alten Baum solle man nicht verpflanzen, auf die Insel Rügen zog Frieda Freese dennoch erst vor wenigen Monaten. Die vorangegangenen gut 99 Jahre erlebte sie im Landstrich am Saaler Bodden zwischen Ribnitz-Damgarten und Barth in der Region Fischland-Darß-Zingst. Geboren wurde die Jubilarin am 20. Februar 1921 in Neuendorf, einem von heute sechs Ortsteilen der Gemeinde Saal. Das war an einem Sonntag und der ist genau hundert Jahre her. An jenem Tag wurde zum ersten Mal der Landtag im Freistaat Preußen gewählt, der erst ein Jahr zuvor eine demokratische Verfassung erhalten hatte.

Während Frieda Freese über Jahrzehnte in der Region verwurzelt blieb, änderten sich die Gesellschaftssysteme um sie herum gleich mehrfach. In der Weimarer Republik geboren, durchlebte sie die Nazizeit und die DDR und kam in der Bundesrepublik an. Nun beehrt sie die ehemalige fürstliche Residenzstadt Putbus mit ihrer Anwesenheit. Von den Wirren jener Zeiten habe ihre Familie auf dem Land kaum etwas mitbekommen, sagt sie. „Meine Eltern hatten eine kleine Bauernwirtschaft, die ich gemeinsam mit meiner Mutter bewirtschaftete, wenn ich aus der Schule kam.“ Der Vater verdiente derweil Geld für die Familie beim örtlichen Bauern. „Unsere Kindheit war schön“, sagt sie gleichwohl.

Ehemann fiel nach nur zwei Jahren im Krieg

Frieda war die jüngste von drei Schwestern, Lieschen war sechs und Marie sogar elf Jahre älter. Mit ihnen zog sie, so oft es ging, zur Oma nach Pruchten. „Da gab es Sandberge, auf denen wir herrlich toben konnten.“ Es waren dort auch häufig andere Kinder aus einem nahen Ferienlager. Das unterhielt später zu DDR-Zeiten die Volkswerft Stralsund als Betriebsferienlager für die Kinder ihrer Belegschaft.

Frieda Freese im Alter von 18 Jahren. Quelle: Privat

Schon seit der Kindheit kannte sie ihren Walter, mit dem sie später regelmäßig zum Tanzen ging. „Wir ließen keine Feier aus und sind immer von einem Dorf zum nächsten gezogen. Jedes Wochenende war irgendwo etwas los und wir konnten uns gar nicht entscheiden, wohin wir zuerst sollten.“ Da waren Kinderfeste, Maskenbälle und das traditionelle Tonnenabschlagen, das heute zum immateriellen Kulturerbe des Landes zählt. Im Kriegsjahr 1941 heiratete sie Walter und zog zu ihm in das nahe gelegene Hermannshagen. Aber Walter wurde zum Militär eingezogen und zwei Jahre später galt er als vermisst. Als es kein Lebenszeichen mehr von ihm gab, wurde er 1943 für tot erklärt und Frieda zog zurück zu den Eltern.

1941 heiratete Frieda Freese ihren Mann Walter, der wenig später im Krieg fiel. Quelle: Privat

Wenn das Leben in der ländlichen Region auch von den Wirren jener Zeiten weitgehend unberührt blieb, sei es doch schlimm geworden, als nach dem Krieg die Russen kamen. „Die haben uns alles weggenommen. Behalten durften wir nur die vier Wände vom Haus, sogar unser Schwein haben sie geschlachtet. Zwei Kühe waren ihnen aber doch geblieben, aus deren Milch sie Butter machten, die sie auf dem Markt im fast zwanzig Kilometer entfernten Barth verkaufen wollten. „Da sind wir früh um fünf Uhr losgegangen, damit wir um sieben Uhr dort waren.“ Viele der Marktbesucher hätten aber lediglich von der Butter kosten wollen, da habe sie gesagt: „Da gehe ich nicht wieder hin, die essen mir nur alles weg.“

1952 lernte sie Karl kennen, mit dem sie eine Bauernwirtschaft im gut zwanzig Kilometer entfernten Camitz bei Marlow im Recknitztal erwarb. Aus der Verbindung entstand ihr Sohn Eckard. Von da an ging es bergauf und der bescheidene Wohlstand erlaubte es, dass die Familie 1960 als eine der ersten in der Gegend einen Trabant bekam. Bis dahin war sie stets mit dem Fahrrad zum Einkaufen nach Marlow gefahren. „Das war das schönste Auto, an dem wir alles selber reparieren konnten. Ich habe ihn bis 1994 gefahren und dann an meinen Sohn weitergegeben.“

Erst starb ihr Ehemann und dann auch noch der Sohn

Da waren ihre Eltern bereits verstorben und 1992 auch ihr Partner Karl. Schmerzlich traf sie der plötzliche Tod ihres Sohnes im vergangenen Herbst im Alter von nur 65 Jahren. In dieser Lage holte ihr Großneffe sie kurz entschlossen nach Putbus, wo sie in eine Anlage für betreutes Wohnen zog. Dort lebt seit drei Jahren auch bereits dessen Mutter, die 80-jährige Margit Siewert. „Mein Sohn Dirk führte den Rest unserer Familie zusammen und wir sind überaus dankbar, dass es mit dieser Wohnung geklappt hat“, sagt Margit Siewert. „Meine Tante ist eine gute Seele, die immer allen geholfen hat und dabei fleißig und bescheiden blieb.“

Hatte Frieda Freese in ihrer alten Unterkunft noch mit Holz und Kohle heizen müssen, lebt sie nun in einer modern ausgestatteten Wohnung. Von der Einrichtung nahm sie nichts mit außer ihrer Wanduhr. Den großen Fernseher darunter schaltet sie kaum einmal an. „Fernsehen interessiert mich nicht, aber meine Lokalzeitung lese ich von vorn bis hinten durch“, sagt die alte Dame.

Erinnerungen an den Winter 1978

Vor dem Schneeeinbruch ließ sie sich ein wenig von ihrer neuen Heimat zeigen. Den Hafen von Lauterbach kennt sie und auch Neuendorf sah sie sich an - das in Putbus -, das schließlich denselben Namen trägt wie ihr Geburtsort. Der Winter sei 1978 aber viel schlimmer gewesen, erinnert sich Frieda Freese. „Da brauchte der Milchmann das Tor zum Hof nicht zu öffnen, sondern konnte einfach darüber hinweg steigen.“

Die Corona-Pandemie schreckt Frieda Freese nicht sonderlich, aber ihren hundertsten Geburtstag kann sie nun nicht im Kreis ihrer Familie feiern. Gratulanten können sie diesmal nur abwechselnd und mit Abstand besuchen. Darunter möchte auch Bürgermeisterin Beatrix Wilke sein. „Für mich ist es das erste Mal, dass ich einer hundertjährigen Einwohnerin gratuliere. „Ich bin schon gespannt auf die Antwort auf die Frage, wie einem das gelingt.“

Von Uwe Driest