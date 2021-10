Rettungsanker für Kinder in Not - 1000 Euro für Kindernotdienst in Stralsund: Das wird noch gebraucht

Die Einrichtung des VSP in der Alten Richtenberger in Stralsund hat vier Zimmer, Wohnküche, zwei Bäder und schon einige Spielgeräte im Außengelände. Doch die Kinder in Not, die sich hier erholen sollen, haben noch ein paar Wünsche.