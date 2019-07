Glowe

Es ist mittlerweile Tradition, die alljährliche Waldolympiade vor den Sommerferien in zahlreichen Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern auszutragen. Bei maximal zu erreichenden 120 Punkten konnte sich dieses Jahr die Freie Schule Glowe und die Kantor-Carl-Ehrich-Schule aus Plau am See mit 119 Punkten als Sieger küren und sich auf eine besondere Siegerehrung freuen. Am Tag der Zeugnisausgabe bekamen die Schüler Besuch aus der Zentrale der Landesforstanstalten MV. Die Mädchen und Jungen aus Glowe können sich neben den tollen Zeugnissen, auch über die überragende Leistung freuen, die sie an den Tag legten und ihnen den ersten Platz sicherte.

Dieses Jahr bestritten 323 vierte Klassen aus den verschiedensten Ecken des Landes die Olympiade und rangen um den Sieg. Gewinner wird jährlich die Klasse, die den sechs Stationen langen Parcours am souveränsten absolviert und die meisten Punkte erlangt. Es werden zielgerichtet an der Umwelt orientierte Bildungsinhalte mit Bewegung und motorischem Training verbunden. Die Kinder lernen nicht nur den Wald besser kennen, sondern verstehen, dass der Wald ebenso wichtige Lebensgrundlage des Menschen, Arbeitsort und Einnahmequelle ist.

Möglich wurde die Waldolympiade durch eine großzügige Spende der Stiftung „Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern“, die alle Forstämter der Landesforst MV mit den Materialien ausstattete, die für eine interessante waldpädagogische Arbeit erforderlich sind. Die Materialien ermöglichen die einheitliche Durchführung der Waldolympiade in allen Forstämtern mit den gleichen Inhalten und nach den gleichen Bewertungskriterien.

Mathias Otto