Stralsund

Freitag, der 13. – (k)ein Tag wie jeder andere? Manche Menschen wollen an diesem Tag gar nicht erst aus dem Bett, geschweige denn ins Auto oder Flugzeug steigen. Freitag, der 13., gilt auch im 21. Jahrhundert bei einigen Zeitgenossen als Unglückstag. All die Furchtsamen können jedoch aufatmen. Ist der heutige Tag erst unfallfrei überstanden, können sie gelassen dem Rest des Jahres entgegen sehen. Denn im Dezember gibt es die mit vielen Vorahnungen belegte Kombination von Zahl und Wochentag nicht mehr. Lesen Sie hier, was Menschen zwischen Ribnitz-Damgarten und der Insel Usedom über den angeblichen Pechtag denken.

Keine Angst vorm Unglückstag

„Ich bin zwar abergläubisch, aber Angst vor Freitag, dem 13., habe ich nicht“, sagt Katja Zühlsdorff aus Ribnitz-Damgarten. Auch könne sich die 36-Jährige nicht daran erinnern, dass ihr in der Vergangenheit an dem Tag des Unglücks schon einmal etwas Schlimmes widerfahren wäre. „Man hält zwar kurz die Luft an, wenn man den Tag im Kalender entdeckt. Aber an dem Freitag selber denke ich daran gar nicht. Da bin ich viel zu sehr im Alltag gefangen“, so die Jugendbildungsreferentin.

Anzeige

Böse Erfahrungen blieben aus

Der 13. eines Monats, zumal noch ein Freitag, ist für Jens Michael Habich kein Unglückstag. Abergläubisch ist der 30-jährige Parktrainer im Kletterwald Darß in Born sowieso nicht, wie er sagt. Auch schwarze Katzen, die von links nach rechts die Straße queren, lösen bei dem Mann keine Besorgnisse aus. Ein Freitag, der 13., war für Janes Michael Habisch schon häufiger ein Glückstag. Der Barther hat an einem 13. im Frühjahr Geburtstag. Schlimme Erfahrungen an so einem Tag hat er bislang nicht gemacht.

13 steht für Glück und Neuanfang

Für die Stralsunder Hutmacherin Sabine Seidel-Otto stehe die Zahl 13 für Glück und Neuanfang. „Denn nach einem Dutzend, also 12, beginnt die Zählweise von vorne“, begründet sie. „Ich bleib stets optimistisch, auch wenn die Zeit gerade schwierig ist", sagt Sabine Seidel-Otto.

Ein ganz normaler Arbeitstag

„Für mich ist es ein ganz normaler Arbeitsalltag, weil ich nicht abergläubisch bin“, sagt Ines Last, Inhaberin des Altstadt-Modegeschäftes „Agnetha“ in Stralsund. Trotzdem hoffe sie auf gut gelaunte Kundinnen, die in dieser schwierigen Zeit für alle den Weg in ihr Geschäft finden.

„Ich mache heute alles wie immer“

Stephan Motzek (68), Dranske: "Ich mache am Freitag, dem 13., alles genauso wie an anderen Tagen." Quelle: Christa Driest

„Wir sind, wenn wir ehrlich sind, wohl alle ein ganz bisschen abergläubisch“, sagt Stephan Motzek, der in Dranske auf Rügen wohnt. Er selbst sei aber dennoch „relativ frei vom Glauben an übernatürliche Kräfte“, erzählt der 68-Jährige. „Ich mache heute alles genauso wie an anderen Tagen“, sagt der Rüganer.

Nicht mehr Pech als sonst

„Ich glaube nicht daran, dass ich am Freitag, dem 13., mehr oder weniger Pech habe als sonst“, sagt die 21-jährige Melina Hermann, die in Viervitz auf der Insel Rügen lebt. Sie denke an so einem Tag zwar durchaus an den Aberglauben, erzählt sie. „Aber das beeinflusst mich nicht in meinen Handlungen.“

„Man denkt schon daran“

„Ein bisschen abergläubisch bin ich schon“, sagt Maria Medrow, Schülerin am Grimmener Gymnasium. Schuhe auf dem Tisch bringen Ärger. Ein zerbrochener Spiegel bringt sieben Jahre Pech mit sich. „Es macht mir keine Angst, aber man denkt in gewissen Momenten schon daran“, meint die 15-Jährige. Das Kurioseste an einem Freitag, den 13., erlebte die Gymnasiastin im März. „Damals fiel der letzte Schultag vor dem ersten Lockdown auf jenes Datum“, erinnert sie sich.

Zweimal Glück am Unglückstag

Mareen Riewe glaubt nicht an Schlimmes am Tag des Aberglaubens. Im Gegenteil: Bisher ist ihr nur Positives am Freitag, dem 13., passiert. „Er war schon mal mein Glückstag, weil ich an dem Tag einem Brief erhalten habe, in dem stand, dass ich meine Prüfung bestanden habe.“ Später hatte Riewe noch einmal Glück, diesmal in schmerzlicher Lage. „Während meiner OP funktionierten meine Kopfhörer zum Musikhören nicht. Da legte der Arzt sein Handy neben meinen Kopf“, erzählt sie.

„Ich glaube gern an magische Sachen“

Josephine Scheeler, 23 Jahre jung, Studentin aus der Hansestadt Greifswald: „Ich glaube, dass Nummernverbindungen etwas aussagen und ich glaube gern an magische Sachen.“ Sie denke, dass Freitag, der 13., ein besonderer Tag sei. „Ich sehe aber mehr das Positive. Es passiert also eher Gutes als Schlechtes“, sagt die Studentin.

Nach schwarzer Katze war der Reifen platt

Anne Wolf

Für Lars Erdmann aus Heringsdorf ist Freitag, der 13., in diesem Jahr ein ganz besonder Tag. Er wird 50. Quelle: Dietmar Pühler

, 23 Jahre, Studentin aus Greifswald: „Freitag der 13. ist ein besonderes Datum. Ich glaube aber nicht, dass an diesem Tag grundsätzlich etwas Schlechtes passieren muss. Neulich hat eine schwarze Katze meinen Weg gekreuzt, da ist einiges bei mir schiefgegangen. Ich hatte zum Beispiel einen Platten bei meinem Fahrrad.“

„Mir ist der 11.11. viel wichtiger“

Dass sie je besonders viel Pech an einem Freitag, dem 13., gehabt hätte, kann Manuela Labahn nicht von sich sagen. „Mit Freitag, dem 13., verbinde ich eigentlich gar nichts. Für mich ist das Aberglaube“, meint die 47-Jährige, die in Ückeritz auf der Insel Usedom lebt. Es gebe, erzählt sie weiter, auch kein Ereignis, das sie mit diesem Tag in Verbindung bringe. „Für mich ist der 11.11. wichtiger. Denn ich bin schon seit über 30 Jahren im Karnevalsclub Ückeritz aktiv“, sagt Manuela Labahn.

Am Freitag, dem 13., geboren

Für Lars Erdmann ist Freitag, der 13., in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag: Er wird 50! „Ich bin am Freitag, dem 13. November 1970, geboren. Deshalb ist jeder Freitag, der 13., ein besonderer Tag, weil er mich immer an meinen Geburtstag erinnert“, sagt der Mann, der in Heringsdorf auf der Insel Usedom lebt. Er sieht den mehr als seinen Glückstag an. „Deshalb spiele ich einmal im Jahr Lotto – am 13. November. Sonst nicht. Pech hatte ich an einem Freitag, dem 13., noch gar nicht.“

Von Robert Niemeyer, Timo Richter, Christian Rödel, Christa Driest, Raik Mielke, Horst Schreiber, Christopher Gottschalk, Christin Lachmann, Dietmar Pühler und Detlef Lübcke