Stralsund

Den 13. Rügenbrücken-Marathon hat ein Österreicher gewonnen. Der gebürtige Salzburger Peter Buchleitner (35), der seit neun Jahren in Hamburg lebt, lief der gesamte Konkurrenz am Sonnabend davon. Die 42 Kilometer legte er in 2 Stunden, 48 Minuten und 19 Sekunden zurück. Es ist sein erster Triumph bei einem Marathon überhaupt. Schnellste Frau wurde in diesem Jahr Sindy Hellweg. Ihre Zeit 3 Stunden, 29 Minuten und 16 Sekunden weg. Insgesamt gingen 2217 Läufer an den Start, 87 davon liefen die Marathon-Distanz.

Mehr als 2000 Sportler liefen 2021 über die Brücke. Quelle: Christian Rödel

Usedomer Profi wurde mit Bestzeit Zweiter

Aufs Siegerpodest nahm Buchleitner seinen Sohn mit. Neben dem Holzwirt stand Frank Profe auf Platz 2. Der Usedomer hatte den letzten Rügenbrücken-Marathon im Jahr 2019 gewonnen. Trotz persönlicher Bestzeit von 2 Stunden, 52 Minuten und 25 Sekunden konnte er seinen Titel nicht verteidigen. „Sechs Minuten schneller als beim letzten Mal. Ein gutes Ende für die Laufsaison“, sagt Profe dennoch.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach den 42 Kilometern fühlte er sich schlicht „blendend“. „Aber ich hatte auch gut trainiert“, so Profe. Beim nächsten Mal will der Lokalmatador aus Vorpommern wieder angreifen – und sich den Titel zurück erlaufen.

„Für uns Läufer ist das Schönste, dass solche Wettkämpfe wieder stattfinden“ – Peter Buchleitner

An diesem Sonnabend gönnte er aber Buchleitner den Triumpf. So wie die meisten anderen Sportler erfreute sich der Salzburger am „Stattfinden der Veranstaltung“. „Für uns Läufer ist das eigentlich, das Schönste“, sagt der Rügenbrücken-Bezwinger. „Von der Strecke her ist das Bergabstück der Strecke besonders schön.“ Entweder beginne dann der Wettkampf – oder man ist gleich im Ziel.

Vorpommern kennt Buchleitner auch ganz gut. Denn die Familie seiner Frau lebt südlich von Stralsund in Elmenhorst. „Deshalb starte ich hier. Meine Frau läuft auch. Auch ich bin schon mal mitgelaufen. Vor vier Jahren. Aber nur den Halbmarathon.“

Zum ersten Mal über die Rügenbrücke – und das gleich zu Fuß!

Zum ersten Mal mitgelaufen ist Sindy Hellweg aus Dresden. Für die Sächsin war es eine richtige Premiere. Bisher hatte sie die Rügenbrücke noch nicht mal mit dem Auto passiert – und nun gleich zu Fuß! „Das war natürlich schön. Und es war auch mein erster Laufsieg“, sagt sie. „Und neue persönliche Bestzeit“, sagt die smarte Polizistin. „Hinzu war es auf der Brücke richtig schön. Die Sonne schien. Man freut sich. Auf dem Rückweg war es dann schwierig. Da taten die Beine schon weh.“

Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU, rechts) beim Lauf über die Rügenbrücke. Quelle: Christian Rödel

Kommendes Jahr möchte Hellweg ihren Titel verteidigen. „Wenn es in die Urlaubszeit passt, bestimmt!“, sagt sie. Dann hoffentlich wieder mit mehr Läufern – und mehr Publikum in der nähe des Ziels. Denn aktuell durften nur 2500 Läufer auf die Strecke gehen. Auf dem Festivalgelände waren nur Teilnehmer und Helfer zugelassen. Auch die Kinder von Hellweg ihre Mutter nach der furiosen Leistung somit erst später in den Arm nehmen. „Die durften ja nicht mit rein“, sagt sie. „Aber das ist in diesem Fall ok. Es ist schön, dass überhaupt wieder etwas statt findet. Der Dresden Marathon zum Beispiel wurde abgesagt.“ Vergangenes Jahr musste auch der Rügenbrücken-Marathon coronabedingt abgesagt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Lauf-Events überhaupt.

Kaum Verletzte auf der Strecke

Von den am Ende 2217 gestarteten Läufern und Walkern sind 2207 auch wieder im Ziel angekommen. Größere Verletzungen habe es laut einer Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen nicht gegeben. Die meisten Starter haben beim Sechs-Kilometer-Walking mitgemacht. Hier sind 636 Männer und Frauen im Ziel angekommen.

Auch ein Mars-Mensch lief mit. Quelle: Christian Rödel

Beim Halbmarathon legte ebenfalls ein Lokalmatador den besten Run hin. Hier setzte sich der Greifswalder Tierarzt Hannes Bergmann gegen 291 Männer und Frauen in einer Zeit von 1 Stunde und 13 Minuten und 58 Sekunden durch. Schnellste Frau wurde Jutta Püttmann mit 1 Stunde, 39 Minuten und 23 Sekunden.

Kinder durften erstmals auf die Brücke

Erstmals durften wegen der veränderten Streckenführung, mit Start direkt an der etwa 2,8 Kilometer langen Brücke, auch die Mädchen und Jungen des Drei-Kilometer-Kinderlaufes über die Brücke laufen. „Sie sind rauf und haben dann gleich wieder gewendet, das wäre ja sonst zu lang gewesen. Aber sie durften mal Brückenluft schnuppern“, so die Sprecherin. Bei den Läufen des Rügenbrücken-Marathons haben 1084 männliche und 1133 weibliche Sportler unter 3G-Bedingungen – als genesen, getestet oder geimpft – mitgemacht.

Von Kay Steinke